الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إدارة ترامب تعفي بعض جماهير كأس العالم من رسوم التأمين على التأشيرات
أ ش أ

 علّقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرط إلزام زوار من بعض الدول بدفع تأمينات تصل إلى 15000 دولار للحصول على تأشيرة دخول، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على جماهير كرة القدم الأجنبية الراغبة في حضور بطولة كأس العالم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وفق ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، إن المشجعين الذين اشتروا تذاكر كأس العالم وشاركوا في برنامج “فيفا” لتحديد مواعيد المقابلات ذات الأولوية، سيتم إعفاؤهم من دفع التأمين إذا تمكنوا من إثبات أهليتهم الكاملة للحصول على التأشيرة الأمريكية.

ويهدف برنامج الأولوية إلى تسهيل حصول حاملي التذاكر على مواعيد مقابلات التأشيرة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت هذا التأمين على الزوار القادمين من عشرات الدول التي تعتبرها ذات معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة القانونية، وذلك ضمن حملة ترامب المشددة على الهجرة.

وتضم قائمة الدول الخاضعة للبرنامج 5 دول أفريقية تأهلت منتخباتها إلى البطولة.

وأثارت سياسات ترامب الصارمة بشأن الهجرة مخاوف من إمكانية تراجع إقبال الجماهير الأجنبية على السفر إلى الولايات المتحدة لحضور المباريات. ويأتي الإعلان قبل شهر واحد من انطلاق البطولة.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، في بيان: “الولايات المتحدة متحمسة لتنظيم أكبر وأفضل بطولة كأس عالم في التاريخ”.

وأضافت: “ما زلنا ملتزمين بتعزيز أولويات الأمن القومي الأمريكي، مع تسهيل السفر المشروع لحضور بطولة كأس العالم المقبلة”.

وكان اللاعبون والمدربون وبعض أفراد الأجهزة الفنية قد حصلوا سابقًا على إعفاء من متطلبات التأمين، في إطار جهود الإدارة لتسهيل إجراءات التأشيرات.

