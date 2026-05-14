بورشه للسيارات تسجل خسائر تقارب مليار يورو

تكبدت شركة "بورشه إس إي" القابضة، المالكة لحصة في مجموعة "فولكس فاجن"، خسائر جديدة بسبب خفض كبير في قيمة استثماراتها في المجموعة الألمانية لصناعة السيارات.

وأعلنت الشركة المدرجة على مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية أنها سجلت خلال الربع الأول من هذا العام خسائر صافية بلغت 923 مليون يورو ، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 1.08 مليار يورو قبل عام.

وأجرت الشركة القابضة، المملوكة لعائلتي بورشه وبيش، خفضاً في القيمة الدفترية لاستثماراتها في "فولكس فاجن" بقيمة 1.3 مليار يورو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتواجه كل من "فولكس فاجن"، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، إضافة إلى شركة السيارات الرياضية "بورشه"، ظروف سوقية صعبة وتحولات كبيرة في قطاع صناعة السيارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بورشه إس إي" هانز ديتر بوتش إن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية بعد استبعاد تأثيرات خفض القيمة، كما عززت هيكلها التمويلي، وأضاف: "لكن نماذج الأعمال التي حققت نجاحاً لفترة طويلة لدى استثماراتنا الرئيسية تحتاج أساساً إلى التكيف مع ظروف السوق الجديدة".

وأشار بوتش إلى برامج خفض التكاليف الجارية لدى الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة.