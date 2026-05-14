الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تعرف على سعر ومواصفات هافال جولاين ‏الجديدة في السوق المصري

كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلي لعلامة هافال في مصر، عن الإطلاق الرسمي للسيارة هافال الجولاين ‏ Jolion Facelift المجمعة محليا، الحاصله علي ال 5 نجوم في اختبارات السلامة الأسترالية.

تعتمد هافال جولاين ‏الجديدة، على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة تصل إلى 148 حصانًا عند 5600–6000 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى يبلغ 220 نيوتن متر بين 2000 و4400 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT) ، ما يوفر توازنًا واضحًا بين الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود.

وتأتي السيارة هافال جولاين ‏الجديدة، بأبعاد مدروسة تشمل طولًا يبلغ 4472 مم، وعرضًا 1841 مم، وارتفاعًا 1619 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم، ما ينعكس على رحابة المقصورة وثبات القيادة.

تتميز المقصورة الداخلية بتجهيزات تعزز من راحة القيادة، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة تدعم Apple CarPlay، وAndroid Auto، لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية تصل إلى 7 بوصات.

وتتضمن التجهيزات حسب الفئة: تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد جلد مع إمكانية تدفئة المقاعد الأمامية، ومقعد سائق كهربائي، وشاحن لاسلكي للهاتف، وسقف بانورامي في الفئة الأعلى، ونظام اختيار أوضاع القيادة (Eco / Sport / Standard).

 

تحمل جوليان تصميمًا متجددًا يعكس هوية هافال الحديثة، مع شبكة أمامية مطورة، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي والتسخين، وقضبان تحميل على السقف.

تقدم جوليان باقة شاملة من أنظمة الأمان القياسية، تشمل أنظمة ‏ABS، وEBD، ‏وESP، إلى جانب برامج دعم القيادة مثل التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، ‏ومساعدة الصعود والهبوط على المرتفعات، فضلًا عن وسائد هوائية تصل إلى 6 ‏وسائد في الفئات الأعلى.‏

كما تضم الفئة الأعلى مجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، منها: نظام ‏التحذير من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والحفاظ ‏على المسار والتحذير عند الخروج منه، ونظام النقاط العمياء، والمساعدة في ‏القيادة داخل الازدحام، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة، ونظام الركن الذاتي.‏

وفي هذا السياق، صرح محمد مراد، رئيس قطاع مبيعات سيارات الركوب بشركة ‏جي بي أوتو: "إطلاق هافال جوليان المُجمّعة محليًا يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا ‏نحو تقديم سيارات تجمع بين الجودة العالمية والتصنيع المحلي، ونركز على توفير ‏منتج متكامل يمنح العميل تجربة قيادة متطورة، مع الحفاظ على أفضل قيمة ممكنة ‏في فئته".‏

ومن جانبه قال مايكل تشونج، المدير الإقليمي لإفريقيا في GWM: "اليوم، لم نطلق مجرد سيارة، بل أطلقنا وعدًا بأن نكون شريكًا موثوقًا يعتمد عليه للسائقين في مصر، كما كنا لملايين العملاء حول العالم، فنحن لا نطرح سيارات في مصر فحسب، بل نحن هنا لننمو مع مصر".

أما عن أسعار السيارة هافال جولاين ‏الجديدة، فتاتي : 

- الفئة الأولي Standard بسعر 940.000 جنيه

‏- الفئة الثانية‏ Deluxe ‎‏ بسعر 990.000 جنيه

‏- الفئة الثالثة‏‏ High Deluxe ‎ بسعر ‏1.090.000 جنيه

