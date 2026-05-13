رينو 4 إي تيك 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو 4 إي تيك موديل 2026، وتنتمي 4 إي تيك لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين عراقة الماضي وتقنيات المستقبل الكهربائية، وتظهر بسقف قماشي تكريماً لسقف رينو 4 الأصلي اليدوي الذي ظهر في الستينات.

مواصفات رينو 4 إي تيك موديل 2026

زودت سيارة رينو 4 إي تيك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحة سقف قماشية يغطي مساحة واسعة فوق الركاب، وبها سقف كهربائياً يطوى على عدة مراحل ويمكن التحكم به عبر المساعد الصوتي رينو دون الحاجة للضغط على الأزرار.

بالاضافة إلي ان سيارة رينو 4 إي تيك موديل 2026 بها، نظام متطور لمراقبة إرهاق السائق وتنبيهه عند تشتت الانتباه، ووظيفة التوقف في حالات الطوارئ القادرة على إبطاء المركبة بأمان إذا أصبح السائق غير مستجيب.

محرك رينو 4 إي تيك موديل 2026

تحصل سيارة رينو 4 إي تيك موديل 2026 علي قوتها من محرك ينتج قوة 148 حصان، وبها بطارية سعة 52 كيلوواط/ساعة تدعم التنقل اليومي بكفاءة عالية، وتقطع السيارة مسافة تصل إلى 389 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة رينو في صناعة السيارات

قام لويس رينو ببناء أول سيارة له، "فويتوريت" (Voiturette 1CV)، عام 1898، وأسس الشركة رسمياً في 25 فبراير 1899، وتميزت سياراتها الأولى بناقل حركة ثلاثي السرعات.

وتحولت مصانع رينو لإنتاج المعدات الحربية، بما في ذلك محركات الطائرات، سيارات الإسعاف، ودبابات FT17 الشهيرة، مما جعلها محور للصناعة الفرنسية.

وفي عام 1939 طورت الشركة إنتاجها ليشمل الشاحنات والحافلات، وشهدت فترة ما بين الحربين توسعاً في تصنيع السيارات المدنية، وتم تأميم الشركة لتصبح "الوكالة الوطنية لمصانع رينو" بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت في إنتاج طرازات شعبية مثل 4CV.