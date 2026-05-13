سعر بي واي دي سيجال 2026 في الإمارات

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي سيجال موديل 2026، وتنتمي سيجال لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتعرف أسواق خارجية باسم دولفين ميني أو دولفين سيرف، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، أركفوكس T1، وليب موتور A10.

أبعاد بي واي دي سيجال موديل 2026

تتوافر سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 في سوق السيارات الإماراتي بطول 378 مم، وعرض 1715 مم، وارتفاع 154 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.5 متر .

مواصفات بي واي دي سيجال موديل 2026

زودت سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام القيادة الذكية DiPilot 300 ويتضمن هذا النظام مستشعر ليدار، ويدعم الملاحة داخل المدن على نمط القيادة الآلية CNOA والتعرف على إشارات المرور والتنقل في الدوارات، وبها جنوط ستارلايت مقاس 16 بوصه، وبها مصابيح خلفية LED محدثة مع تصميم جديد لإضاءة الشعار.

بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 بها، نظام DiLink 150، وشاشة وسطية عالية الدقة مقاس 12.8 بوصه وتدعم التحكم ثلاثي الأبعاد بالسيارة والملاحة المخصصة، وبها شاحن لاسلكي بقوة 50 واط، وبها مقاعد أمامية مدفأة، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات، ونظام مراقبة السائق DMS ، ونظام الكبح التلقائي AEB، ومسجل قيادة بخمس زوايا.

محرك بي واي دي سيجال موديل 2026

تحصل سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 74 حصان، وبها عزم دوران يبلغ 135 نيوتن/ متر. وبها بطارية سعة 30.08 كيلوواط/ساعة تمنح مدى 305 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 بطارية اخري سعة 38.88 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 405 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار بي واي دي سيجال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 37 إلف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 42 إلف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 46 إلف درهم إماراتي .