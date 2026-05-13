قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزل 1700 شخص على متن سفينة سياحية في بوردو الفرنسية عقب وفاة راكبة
دينية النواب تطالب بزيادة بند الصيانة بموازنة وزارة الأوقاف.. صور
شكرًا بعثة الحج.. مصري يستعيد أمواله وأوراقه بعد فقدانها بمطار المدينة المنورة
العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا
وزيرة الإسكان: القطاع العقاري المصري أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار
بريطانيا تتحرك ضد التدخلات الخارجية.. والملك تشارلز يكشف عن قوانين مرتقبة
عندما يخسر الزمالك ذهابًا بهدف تبدأ الحكاية.. ريمونتادا أفريقية تتجدد أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
وزير السياحة: نمو 20% في أعداد السائحين خلال 2025.. ونائبة: لا بد من خلق إجراءات محفزة للاستثمار
رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح مهمة للحجاج المتوافدين على الأراضي المقدسة
التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية
خطوة بخطوة.. تعمل إيه لو شوفت شخص في الشارع ظاهر عليه علامات تعاطي المخدرات.. فيديو
تراجع جديد.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب بعد صدمة بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي واي دي سيجال 2026 في الإمارات

بي واي دي سيجال موديل 2026
بي واي دي سيجال موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي سيجال موديل 2026، وتنتمي سيجال لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتعرف أسواق خارجية باسم دولفين ميني أو دولفين سيرف، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، أركفوكس T1، وليب موتور A10.

بي واي دي سيجال موديل 2026

أبعاد بي واي دي سيجال موديل 2026

تتوافر سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 في سوق السيارات الإماراتي بطول 378 مم، وعرض 1715 مم، وارتفاع 154 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.5 متر .

بي واي دي سيجال موديل 2026

مواصفات بي واي دي سيجال موديل 2026

زودت سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام القيادة الذكية DiPilot 300 ويتضمن هذا النظام مستشعر ليدار، ويدعم الملاحة داخل المدن على نمط القيادة الآلية CNOA والتعرف على إشارات المرور والتنقل في الدوارات، وبها جنوط ستارلايت مقاس 16 بوصه، وبها مصابيح خلفية LED محدثة مع تصميم جديد لإضاءة الشعار.

بي واي دي سيجال موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 بها، نظام DiLink 150، وشاشة وسطية عالية الدقة مقاس 12.8 بوصه وتدعم التحكم ثلاثي الأبعاد بالسيارة والملاحة المخصصة، وبها شاحن لاسلكي بقوة 50 واط، وبها مقاعد أمامية مدفأة، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات، ونظام مراقبة السائق DMS ، ونظام الكبح التلقائي AEB، ومسجل قيادة بخمس زوايا.

محرك بي واي دي سيجال موديل 2026

تحصل سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 74 حصان، وبها عزم دوران يبلغ 135 نيوتن/ متر. وبها بطارية سعة 30.08 كيلوواط/ساعة تمنح مدى 305 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي واي دي سيجال موديل 2026

ويوجد بـ سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 بطارية اخري سعة 38.88 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 405 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار بي واي دي سيجال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 37 إلف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 42 إلف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة بي واي دي سيجال موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 46 إلف درهم إماراتي .

السيارات الهاتشباك بي واي دي سيجال موديل 2026 أبعاد بي واي دي سيجال سيجال موديل 2026 مواصفات بي واي دي سيجال موديل 2026 محرك بي واي دي سيجال محرك بي واي دي سيجال موديل 2026 أسعار بي واي دي سيجال أسعار بي واي دي سيجال موديل 2026 أركفوكس T1 ليب موتور A10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

عيدميلاد لميس الحديدي

«استقلالك المادي سر قوتك» .. رسالة على تورتة عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي | شاهد

ترشيحاتنا

السفير البابوي يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني

السفير البابوي بمصر يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالجيزة | صور

جانب من الفعالية

معًا من أجل بيئة عمل منتجة.. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية ومواجهة العنف الوظيفي

جولة تفقدية موسعة

إحالة للتحقيق ومكافأة.. نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالبحر الأحمر

بالصور

أبطال فيلم «Ceniza en la Boca» يخطفون الأنظار بمهرجان كان

أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد