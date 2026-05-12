الفرق بين بيجو 5008 و فولفو XC 40 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 5008 و فولفو XC 40 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ فولفو XC 40 موديل 2026

زودت سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك فولفو XC 40 موديل 2026

تحصل سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولفو XC 40 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بيجو 5008 موديل 2026

تحتوي سيارة بيجو 5008 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بيجو 5008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 5008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بيجو 5008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 574 ألف جنيه .