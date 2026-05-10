سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سيلتوس، وتويوتا أوربان كروزر، وبيجو 3008، وفولفو XC60، وهافال H7 .

بيجو 3008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 3008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 399 ألف جنيه .

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 430 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

كيا سيلتوس موديل 2026

قوة سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تصل إلي 140 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 247 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 624 ألف جنيه .

فولفو XC60 موديل 2026

عزم دوران سيارة فولفو XC60 موديل 2026 يصل إلي 420 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وبها خزان وقود سعة 714 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 250 ألف جنيه .

هافال H7 موديل 2026

خزان وقود سيارة هافال H7 موديل 2026 يصل إلي 61 لتر، وبها عزم دوران 530 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 240 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هافال H7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 760 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .