قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
أنت لها يا زمالك.. التاريخ يمنح الفارس الأبيض الأمل بعد سقوط الجزائر في نهائي الكونفدرالية.. اعرف التفاصيل بالأرقام
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية
الجيش الكويتي: تعاملنا مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم
سقوط عصابة المضاربة بالبورصة للنصب على المواطنين في كفر الشيخ
الرئيس السيسي لـ ماكرون: أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط
للسيدات فقط.. الأتوبيس الترددي يطلق رحلات مخصصة للنساء أوقات الذروة
ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية
شوبير عن حكم الزمالك واتحاد العاصمة: كان هايل وكويس أوي
اعداد الحجاج اليوم.. وصول 5213 حاج للمدينة المنورة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

سيارات جديدة 2026 في السوق
سيارات جديدة 2026 في السوق
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سيلتوس، وتويوتا أوربان كروزر، وبيجو 3008، وفولفو XC60، وهافال H7 .

بيجو 3008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 3008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 3008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 399 ألف جنيه .

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 430 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

كيا سيلتوس موديل 2026

قوة سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تصل إلي 140 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 247 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سيلتوس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 624 ألف جنيه .

فولفو XC60 موديل 2026

عزم دوران سيارة فولفو XC60 موديل 2026 يصل إلي 420 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وبها خزان وقود سعة 714 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولفو XC60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 250 ألف جنيه .

هافال H7 موديل 2026

خزان وقود سيارة هافال H7 موديل 2026 يصل إلي 61 لتر، وبها عزم دوران 530 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 240 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال H7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال H7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 760 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة سوق السيارات المصري بيجو 3008 موديل 2026 تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 كيا سيلتوس موديل 2026 فولفو XC60 موديل 2026 هافال H7 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

ارشيفيه

بعد أسابيع من الواقعة.. وفاة الأب المتهم بقتل نجله داخل محبسه بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية

الاسكان الاجتماعي

شقق بأسعار مناسبة.. تفاصيل حجز الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

بيزيرا

«هدف عالمي اتظلم».. سيف زاهر يعلق على إلغاء هدف بيزيرا أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

هانتا

استشاري مناعة يكشف حقيقة فيروس هانتا: ليس وباءً جديدًا.. والذعر سببه الشائعات

فريدة الشوباشي:

فريدة الشوباشي: جامعة سنجور تعكس دور مصر في صناعة قادة أفريقيا

الغاز

أزمة البترول والغاز يربكان الاقتصاد العالمي ومصر مستفيدة.. خبير يوضح

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد