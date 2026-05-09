الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن فورد Super Duty Carhartt Edition الجديدة.. صور

صبري طلبه

كشفت فورد عن نسخة جديدة تحمل اسم Super Duty Carhartt Edition، لتضيف من خلالها طابعًا مختلفًا إلى فئة شاحنات البيك أب الثقيلة التي تشتهر بها الشركة الأمريكية. 

وجاءت هذه النسخة بتجهيزات خاصة تعكس هوية أكثر عملية ورياضية، مع التركيز على عناصر التصميم القوية والتقنيات المخصصة للاستخدامات الشاقة والقيادة على الطرق الوعرة.

وتعكس السيارة التعاون بين فورد وعلامة Carhartt المعروفة بمنتجاتها المرتبطة بالأعمال الميدانية والملابس العملية، وهو ما ظهر بوضوح في التفاصيل الخارجية والداخلية التي منحت الشاحنة شخصية مختلفة مقارنة بالإصدارات الاخرى من Super Duty.

محركات فورد Super Duty Carhartt Edition

تعتمد فورد Super Duty Carhartt Edition على منظومات حركة متنوعة، حيث تتوفر السيارة بمحرك بنزين V8 سعة 7.3 لتر قادر على إنتاج 430 حصانًا، مع نظام دفع رباعي يعزز من قدرة الشاحنة على التعامل مع التضاريس المختلفة والمهام الثقيلة.

كما تقدم فورد خيارًا آخر يعتمد على محرك ديزل Power Stroke V8 سعة 6.7 لتر، بالإضافة إلى نسخة High Output التي توفر أداءً أعلى بقدرة تصل إلى 500 حصان، مع عزم دوران يبلغ 1200 رطل قدم، وهو ما يمنح السيارة قدرات كبيرة في السحب والتحميل، بينما ترتبط هذه المحركات بناقلات حركة أوتوماتيكية.

تصميم فورد Super Duty Carhartt Edition

حصلت الشاحنة على مجموعة من التعديلات الخارجية، حيث ترتكز على عجلات قياس 20 بوصة مزودة بإطارات All-Terrain المخصصة للطرق غير الممهدة، كما تأتي السيارة بشبك أمامي داكن يحمل تصميمًا خاصًا، إلى جانب فتحات تهوية كبيرة باللون الأسود تعزز الطابع الرياضي للشاحنة، وزودت فورد السيارة بمصد أمامي قوي، مع مصابيح أمامية ثلاثية التصميم وإضاءة على شكل حرف C.

تجهيزات فورد Super Duty Carhartt Edition

ركزت فورد في هذه النسخة على توفير مقصورة تجمع بين الراحة والطابع العملي، حيث زودت السيارة بشاشة مخصصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، إلى جانب دعم العديد من الوظائف الرقمية التي تسهل التحكم بأنظمة السيارة المختلفة.

كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية وإدارة المكالمات أثناء القيادة، بالإضافة إلى نظام تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وفتحة سقف بانورامية، بينما جاء الفرش الداخلي بتصميم قماشي خاص يحمل هوية Carhartt Edition.

