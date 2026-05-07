تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 649 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميمات الداخلية والخارجية، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تقنيات النقل ومنها الأوتوماتيكية الأداء.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر.

بروتون ساجا

تستمد بروتون ساجا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 649,900 جنيه.

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,020,000 جنيه.

جيتور T1

تعتمد جيتور T1 على محرك رباعي الاسطوانات، تيربو، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,730,000 و 1,760,000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

اعتمدت تويوتا أوربان كروزر على محرك 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعومة بناقل سرعات أوتوماتيك وتقنية الدفع الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,430,000 و 1,530,000 جنيه.

شيفروليه سبارك EV

تأتي السيارة بمحرك كهربائي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 101 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر، مع مدى إجمالي يقدر بحوالي 360 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر 999,000 جنيه.

