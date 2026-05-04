نيسان Z بقوة 400 حصانًا.. ماذا قدمت السيارة الأسطورية؟

تعد نيسان Z واحدة من أبرز السيارات في تاريخ Nissan اليابانية، حيث نجحت منذ انطلاقتها في ترسيخ حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية، سواء من ناحية التجهيزات الفنية، أو من ناحية ملامح السوبر كار التي تتمتع بها فئة Z.

تصميم وأبعاد سيارة نيسان Z

يبلغ طول السيارة نيسان Z نحو 4,380 مم، مع عرض يصل إلى 1,845 مم وارتفاع منخفض عند 1,315 مم، وتأتي مزودة بجنوط رياضية بقياس 19 بوصة، بالإضافة إلى مقدمة مدببة، ومصابيح تتسم بالشراسة، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

نيسان Z

محرك نيسان Z

تعتمد السيارة نيسان Z على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 475 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، مع نظام دفع خلفي يعزز من الطابع الرياضي، مع معدلات استهلاك وقود تبلغ نحو 11.6 كيلومتر لكل لتر.

نيسان Z ووسائل الحماية

زودت نيسان Z بحزمة من أنظمة السلامة حيث تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرا للرؤية الخلفية، كما تتوفر أنظمة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ.

نيسان Z

وتأتي السيارة بتقنيات الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، مع أنظمة التحكم في الثبات والجر ومساعد صعود المرتفعات، إضافة إلى المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ووسائد هوائية للحماية.

نيسان Z

تجهيزات نيسان Z

تأتي السيارة نيسان Z بشاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم نظام صوتي من Bose مكون من 8 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وبمقاعد ذات كسوة من الجلد الفاخر، مع توفر خاصية التعديل الكهربائي والتدفئة لكل من مقعد السائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى عجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف.