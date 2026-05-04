الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

أسماء عبد الحفيظ

تُعد المشروبات الغازية من أكثر المشروبات انتشارًا في العالم، ويقبل عليها الكبار والصغار بشكل يومي تقريبًا، خاصة مع الوجبات أو في الأوقات الحارة. 

لكن في المقابل، تثار تساؤلات كثيرة حول تأثيرها على المعدة والجهاز الهضمي، وأبرزها: هل المشروبات الغازية تسبب الإسهال فعلًا أم أن الأمر مبالغ فيه؟

ما الذي تحتويه المشروبات الغازية؟

لفهم تأثيرها، يجب أولًا معرفة مكوناتها الأساسية. المشروبات الغازية تحتوي عادة على الأتي بحسب ما نشره موقع هيلثي.

  • كميات عالية من السكر
  • ثاني أكسيد الكربون الغاز المسؤول عن الفوران
  • أحماض مثل حمض الفوسفوريك أو الستريك
  • مواد منكهة ومواد حافظة

هذه التركيبة تجعلها مشروبًا مهيجًا للجهاز الهضمي في بعض الحالات.

هل تسبب المشروبات الغازية الإسهال؟

الإجابة ليست بسيطة بنعم أو لا، لكنها تعتمد على عدة عوامل. في بعض الحالات، نعم يمكن أن تسبب المشروبات الغازية الإسهال، خاصة عند الإفراط في تناولها أو عند الأشخاص ذوي المعدة الحساسة.

السبب في ذلك يعود إلى عدة آليات داخل الجسم، منها:

1. زيادة حركة الأمعاء

السكر العالي وبعض المحليات الصناعية قد تؤدي إلى سحب الماء داخل الأمعاء، مما يسبب ليونة في البراز أو إسهال.

2. تهيج المعدة

ثاني أكسيد الكربون الموجود في المشروبات الغازية قد يسبب انتفاخًا وتهيجًا في المعدة، مما يؤثر على الهضم الطبيعي.

3. تأثير الكافيين

بعض أنواع المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، وهو معروف بأنه يحفز حركة الأمعاء وقد يؤدي إلى الإسهال لدى بعض الأشخاص.

4. اضطراب توازن البكتيريا

الإفراط في السكر قد يؤثر على البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يؤدي إلى اضطرابات هضمية.

من الأكثر عرضة لهذه المشكلة؟

ليس كل الأشخاص يتأثرون بنفس الطريقة، لكن هناك فئات أكثر حساسية، مثل:

  • الأطفال
  • مرضى القولون العصبي
  • الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة
  • من يتناولون كميات كبيرة يوميًا
  • أعراض أخرى للمشروبات الغازية على المعدة

إلى جانب الإسهال، قد تسبب المشروبات الغازية:

  • انتفاخات شديدة
  • حرقة في المعدة
  • غازات مزعجة
  • شعور بعدم الراحة بعد الأكل


ماذا يقول الأطباء؟

يرى الأطباء أن المشروبات الغازية لا تسبب الإسهال بشكل مباشر عند تناولها بكميات قليلة، لكنها قد تكون عاملًا مساعدًا في حدوث اضطرابات هضمية عند الإفراط فيها أو عند وجود مشاكل مسبقة في الجهاز الهضمي.

كما يؤكدون أن المشكلة ليست في مرة واحدة، بل في الاستهلاك المستمر واليومي.

كيف نحمي المعدة؟

لتقليل الأضرار المحتملة، ينصح الخبراء بـ:

  • تقليل تناول المشروبات الغازية قدر الإمكان
  • شرب الماء بدلًا منها
  • تجنب تناولها على معدة فارغة
  • عدم شربها مع الأطعمة الدسمة
  • مراقبة رد فعل الجسم بعد تناولها
بدائل صحية أفضل

بدلًا من المشروبات الغازية يمكن الاعتماد على:

  • الماء البارد
  • العصائر الطبيعية بدون سكر
  • المياه المنكهة بالليمون أو النعناع
  • المشروبات العشبية الخفيفة
