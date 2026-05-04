مصدر بالزمالك يحسم الجدل بشأن مطالبة اللاعبين بالمستحقات

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مطالبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف أي مستحقات.



وشدد المصدر على أن تركيز اللاعبين ينصبّ على تحقيق الفوز في مباراة سموحة المقبلة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب.



وأوضح المصدر أن تركيز الفريق في الفترة الحالية على حصد لقبي الدوري الممتاز، وكأس الكونفدرالية؛ من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.



ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.