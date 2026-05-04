ترامب: دمرنا 7 زوارق إيرانية.. وطهران قصفت سفينة كورية جنوبية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منشورا عبر منصته على "تروث سوشيال"، متجاهلًا فيه الهجمات الإيرانية على السفن العسكرية والتجارية الأمريكية.

وكتب الرئيس الأمريكي: “أطلقت إيران عدة طلقات على دول لا علاقة لها بحركة الملاحة، بما في ذلك سفينة شحن كورية جنوبية”.

وأضاف: "ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى المهمة، لقد دمرنا 7 زوارق صغيرة، أو كما يحلو لهم تسميتها، زوارق "سريعة".

وواصل ترامب: “هذا كل ما تبقى لديهم، باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تُسجّل أي أضرار أثناء عبور المضيق”.

ترامب يدد بمحو إيران

هدد الرئيس الأمريكي، اليوم الإثنين، بمحو إيران من على وجه الأرض؛ إذا هاجمت السفن الأمريكية.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "ستُمحى إيران من على وجه الأرض؛ إذا هاجمت السفن الأمريكية".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي؛ بعد أن أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، تعرض سفن عسكرية وتجارية أمريكية لهجوم من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مسئول عسكري إيراني، مزاعم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بأن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق صغيرة كانت متجهة نحو سفن تجارية وعسكرية أمريكية.