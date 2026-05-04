جولة لوزيرة الثقافة بمدينة الفنون بالعاصمة الجديدة.. إشادة بـ"سمبوزيوم النحت"

قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم بجولة ميدانية في رحاب مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، وقد استقبلها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية المقامة هناك.



وفي مستهل الجولة، التقت الفنان إيهاب اللبان، قوميسير "سمبوزيوم العاصمة للنحت" في دورته الأولى، وتفقدت أعمال الفنانين المشاركين، وأجرت معهم حوارات مباشرة حول تجاربهم الفنية، واستعرضت أفكارهم ورؤاهم الإبداعية، كما استمعت إلى التحديات التي تواجههم، وناقشت سبل تطوير فن النحت وتعزيز حضوره في الفضاء العام.

وأشادت الدكتورة جيهان زكي برقي الفضاء الذي خصصه المهندس خالد عباس لهذه التظاهرة الفنية الهامة، التي تمثل خطوة جوهرية نحو إعادة الاعتبار لفن النحت، مشيرة إلى أن دعم هذا الفن يسهم في خلق بيئة إبداعية متكاملة، ويفتح المجال أمام المواهب الشابة للتطور والظهور، بما يثري المشهد التشكيلي المصري ويعزز التفاعل بين الفنانين من مختلف الأجيال.

كما أكدت حرص وزارة الثقافة على استمرار دعم مدينة الفنون بمتاحفها ومكتباتها وقاعاتها المخصصة للموسيقى والأوبرا، بما يضمن استدامة الحراك الثقافي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الفنون.

وفي ختام الجولة، أعربت وزيرة الثقافة عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب فرق العمل المختلفة، لما قدموه من تنظيم متميز أسهم في خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الثقافية.

وأشادت بدور الفنان إيهاب اللبان في إخراج "سمبوزيوم العاصمة للنحت" بهذا الشكل الراقي المتميز خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 20 مايو 2026، بمشاركة 15 نحاتا مصريا من أجيال ومدارس فنية متعددة، في تجربة إبداعية تهدف إلى دمج الفن في الفضاء العمراني، وإضفاء بُعد جمالي على المشهد البصري داخل العاصمة الجديدة.