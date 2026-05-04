قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة لوزيرة الثقافة بمدينة الفنون بالعاصمة الجديدة.. إشادة بـ"سمبوزيوم النحت"
الخارجية الإماراتية: ندين تجدد العدوان الإيراني باستخدام الصواريخ والمسيرات
ياكوفليف : سأشكو الزمالك للفيفا .. ولن أترك مستحقاتي | خاص
مسئول إيراني عسكري: ادعاء أمريكا بإغراق زوارق حربية كاذب
25 ألف جنيه .. طرح الدفعة الثانية لتذاكر حفل شيرين بالساحل الشمالي
الإعلاميين : أسامة حسني يحضر اليوم مقر النقابة لتقنين أوضاعه | صور
أحمد موسى: العدوان الإيراني على الإمارات سافر
بث مباشر.. أحمد موسى يستنكر الاعتداء الإيراني على الإمارات
استنفار في تل أبيب.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب بعد هجوم إيران ضد الإمارات
القيادة المركزية الأمريكية: سنتصدى للهجمات الإيرانية وفق توجيهات ترامب
3 إصابات.. السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة لسقوط جزء من قطار أسوان
النقل: خط الرورو يعزز الربط بين أوروبا والخليج عبر مصر ومسار إستراتيجي للتجارة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جولة لوزيرة الثقافة بمدينة الفنون بالعاصمة الجديدة.. إشادة بـ"سمبوزيوم النحت"

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال الشرقاوي

قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم بجولة ميدانية في رحاب مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، وقد استقبلها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية المقامة هناك.


وفي مستهل الجولة، التقت الفنان إيهاب اللبان، قوميسير "سمبوزيوم العاصمة للنحت" في دورته الأولى، وتفقدت أعمال الفنانين المشاركين، وأجرت معهم حوارات مباشرة حول تجاربهم الفنية، واستعرضت أفكارهم ورؤاهم الإبداعية، كما استمعت إلى التحديات التي تواجههم، وناقشت سبل تطوير فن النحت وتعزيز حضوره في الفضاء العام.
وأشادت الدكتورة جيهان زكي برقي الفضاء الذي خصصه المهندس خالد عباس لهذه التظاهرة الفنية الهامة، التي تمثل خطوة جوهرية نحو إعادة الاعتبار لفن النحت، مشيرة إلى أن دعم هذا الفن يسهم في خلق بيئة إبداعية متكاملة، ويفتح المجال أمام المواهب الشابة للتطور والظهور، بما يثري المشهد التشكيلي المصري ويعزز التفاعل بين الفنانين من مختلف الأجيال.
كما أكدت حرص وزارة الثقافة على استمرار دعم مدينة الفنون بمتاحفها ومكتباتها وقاعاتها المخصصة للموسيقى والأوبرا، بما يضمن استدامة الحراك الثقافي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الفنون.
وفي ختام الجولة، أعربت وزيرة الثقافة عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب فرق العمل المختلفة، لما قدموه من تنظيم متميز أسهم في خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الثقافية.
وأشادت بدور الفنان إيهاب اللبان في إخراج "سمبوزيوم العاصمة للنحت" بهذا الشكل الراقي المتميز خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 20 مايو 2026، بمشاركة 15 نحاتا مصريا من أجيال ومدارس فنية متعددة، في تجربة إبداعية تهدف إلى دمج الفن في الفضاء العمراني، وإضفاء بُعد جمالي على المشهد البصري داخل العاصمة الجديدة.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة المهندس خالد عباس العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الفعاليات الفنية والثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الاهلي

من ضمنهم علي ماهر.. محسن صالح يطالب بتعيين هؤلاء لاختيار صفقات الأهلي

ترشيحاتنا

نديم هشام مع أشرف زكي

نديم هشام يعلن انضمامه لنقابة المهن التمثيلية عضو عامل

رياض الخولي

تكريم رياض الخولي.. تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية

شيرين عبد الوهاب

راجعة بقوة .. شيرين تستعد لحفل غنائى في العلمين 7 أغسطس

بالصور

مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية ينظم مسيرة من القاهرة إلى الإسكندرية

مهرجان السيارات المعدلة
مهرجان السيارات المعدلة
مهرجان السيارات المعدلة

ضعي ملعقة خل على الدجاج قبل السلق.. نتيجة غير متوقعة

حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها
حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها
حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد