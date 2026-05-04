ياكوفليف : سأشكو الزمالك للفيفا .. ولن أترك مستحقاتي | خاص

أكد الروسي ديمتري ياكوفليف، لاعب فريق الطائرة بنادي الزمالك المصري، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ إجراءات تقديم شكوى ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة الطائرة "فيفا"، بعد سداد الأخير مستحقاته خلال الفترة الماضية.

ونشر ياكوفليف، محادثات مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، قائلًا: "الجميع كاذبون في هذا النادي، أتمنى ألا يأتي أحد إلى هذا النادي".

وقال ياكوفليف، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "منذ أكثر من شهرين لم أتقاضى أي أموال من نادي الزمالك، هم لا يدفعون، تواصلت معهم خلال الأيام الماضية كثيرًا ولكن يتجاهلونني وسأسافر إلى بلدي غدًا".

وأضاف: "بمجرد العودة إلى منزلي غدًا، سوف أبدأ إجراءات شكوى الزمالك في الاتحاد الدولي بشأن مستحقاتي ولن أتركها لهم وسأقاتل عليها".

واختتم: "الدفعة الأخيرة من المفترض كانت في بداية شهر أبريل الماضي، نحن اليوم 4 مايو وهم لا يدفعون لي".

يُذكر أن ياكوفليف، قد تعرّض للإصابة مؤخرًا مع فريق الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة ضد الأهلي، والذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-2.