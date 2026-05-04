رغم الخسارة .. أحمد حسن يتغنى بنجمي الزمالك من لقاء القمة

أشاد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بنجمي الزمالك من لقاء القمه الماضي ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :محمد إسماعيل ومحمود بنتايك حصلا على الإشادة بعد لقاء القمة الأخير ورغم الخسارة لكن ظهرا بمستوى مميز.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.