ديني

وزير الأوقاف يتفقد مسجد يوسف الصحابي ويُوجِّه بتطوير ملحقه .. صور

وزير الأوقاف خلال الجولة
عبد الرحمن محمد

أجرى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، جولة تفقدية لمسجد يوسف الصحابي بمحافظة القاهرة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء المساجد والوقوف على مستوى الخدمات الدعوية.

وخلال الجولة، اطمأن وزير الأوقاف على انتظام العمل داخل المسجد، ومستوى النظافة والصيانة، ومدى التزام العاملين بالتعليمات المنظمة للعمل الدعوي، كما تابع سير الأنشطة الدعوية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لنشر الفكر الوسطي المستنير.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام ببيوت الله عز وجل باعتبارها منابر لنشر القيم الأخلاقية وتصحيح المفاهيم، موجهًا الأئمة بضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي ومخاطبة قضايا المجتمع بأسلوب واعٍ ومسئول.

رافق الوزير خلال الجولة كلٌّ من: الدكتور السيد عبدالباري - رئيس القطاع الديني، واللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والشيخ أحمد جمال - مدير مديرية أوقاف القاهرة.

ووجه الوزير بتطوير الملحق الخاص بالمسجد ورفع كفاءته بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لرواد المسجد، كما استمع إلى عرض حول مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، التي تضم (253) طفلاً، وبلغ عدد من أتمَّوا حفظ القرآن الكريم منذ إنشاء المدرسة (50) حافظًا، فيما يجري الإعداد لتكريم (4) ممن أتمَّوا الحفظ هذا العام، تحت إشراف (7) محفظات متطوعات.

كما استمع الوزير إلى مقترح بإنشاء مستوصف طبي داخل ملحق المسجد تابع لمستشفى الدعاة، في إطار تعزيز الخدمات المجتمعية المتكاملة. وتفقد دار المناسبات ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد، كما تفقد قاعة الأنشطة ووجَّه بإعادة تشغيلها، إلى جانب إعادة تشغيل الأنشطة المتوقفة داخل المسجد، ومنها مدرسة البراعم ومشروع الأسرة المنتجة، بما يعزز الدور التربوي والمجتمعي للمسجد، وكذلك أنشطة التكافل الاجتماعي ومحو الأمية والأسر المنتجة و"طبق الخير"، إلى جانب نشاط الفتيات والشباب، مؤكدًا أهمية دعم هذه البرامج وتوسيع نطاقها لخدمة المجتمع ، وتفقد الوزير مكتبة المسجد واطلع على ما تضمه من كتب في مختلف العلوم الشرعية والثقافية.

وفي ختام الجولة، أثنى الوزير على الجهود المبذولة داخل المسجد، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات الدعوية والمجتمعية للمواطنين.

مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية ينظم مسيرة من القاهرة إلى الإسكندرية

ضعي ملعقة خل على الدجاج قبل السلق.. نتيجة غير متوقعة

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

