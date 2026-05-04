قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الإمارات بعد تجدد العدوان الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة
حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر
انقلاب عربة بقطار أسوان–القاهرة الروسي دون خسائر فى الأرواح
دعوة مصرية لكبرى المؤسسات العالمية لـ إدارة الموارد المائية وتوطين التكنولوجيا بالدولة
انحراف عربة قطار داخل محطة أسوان دون تأثير على حركة التشغيل
مسؤول إيراني رفيع بعد إطلاق نار مشترك على طائرة الإمارات : لا خطط مسبقة للهجوم
المواجهة تشتعل | واشنطن : إيران أطلقت صواريخ كروز على سفننا .. ودمرنا 6 زوارق
جنازة رسمية لـ هاني شاكر | التماس خاص من الموسيقيين لـ الرئيس السيسي
ضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند بعد فيديو التحرش
إخفاء أدلة.. قرار عاجل من النيابة بشأن 3 مسؤولين بمدرسة هابي لاند
بعد الهجوم الإيراني .. تعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها من الإمارات
ألمانيا تعتزم التعاون مع مصر في تحويل المخلفات إلى طاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قفزة مفاجئة.. سعر الدولار يتجاوز 53 جنيهًا في البنوك اليوم

قفزة مفاجئة.. سعر الدولار يتجاوز 53 جنيهًا في البنوك اليوم
قفزة مفاجئة.. سعر الدولار يتجاوز 53 جنيهًا في البنوك اليوم
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية .. شهدت سوق الصرف في مصر خلال تعاملات مساء الإثنين 4 مايو 2026، تحركًا لافتًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث واصلت العملة الأمريكية صعودها، مسجلة مستويات قياسية جديدة داخل أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي؛ في تطور يعكس حالة من النشاط الملحوظ في سوق العملات خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

ويأتي هذا الارتفاع؛ وسط متابعة مستمرة من جانب المتعاملين والمستثمرين لتطورات سعر الصرف، خاصة مع تزايد الاهتمام بمعرفة أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية، والتي تشهد تحديثًا لحظيًا على مدار اليوم وفقًا لحجم العرض والطلب داخل السوق.

واقرأ أيضًا:

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 مايو 2026 في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم مستويات مرتفعة، حيث بلغ 53.59 جنيه للبيع، مقابل 53.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واصل سعر الدولار ارتفاعه في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، ليسجل نحو 53.58 جنيه للبيع، و53.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر نفس مستويات نظيره في البنك الأهلي، حيث بلغ 53.58 جنيه للبيع، و53.48 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي CIB، استقر سعر الدولار عند 53.58 جنيه للبيع، و53.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستويات أقل نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، حيث بلغ 53.48 جنيه للبيع، و53.38 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 53.58 جنيه للبيع، و53.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار 53.55 جنيه للبيع، و53.45 جنيه للشراء.

الدولار

تحركات سعر الدولار وتأثيرها على السوق

تعكس هذه القفزة في سعر الدولار، حالة من التغيرات السريعة في سوق الصرف، والتي يتابعها المواطنون بشكل يومي، سواء لأغراض الاستثمار أو الاستيراد، أو حتى متابعة الأسعار بشكل عام، خاصة في ظل ارتباط سعر الدولار بعدد كبير من السلع والخدمات داخل السوق المحلية .

ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة تحديثات سعر الدولار في البنوك لحظة بلحظة؛ نظرًا لتأثيره المباشر على الأسعار، إلى جانب كونه مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يعكس اتجاهات السوق المالية في البلاد.

نظرة عامة على أسعار الدولار اليوم

بشكل عام، أظهرت تعاملات اليوم تقاربًا واضحًا في أسعار الدولار بين مختلف البنوك، مع تسجيل فروق محدودة للغاية بين أسعار البيع والشراء، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي رغم الارتفاع الملحوظ في القيمة الإجمالية للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

سعر صرف الدولار

ويؤكد هذا التقارب في الأسعار، أن السوق المصرفية تشهد حالة من الاستقرار النسبي في آلية التسعير، رغم الضغوط التي تدفع نحو ارتفاع الدولار، وهو ما يجعل المتابعين في حالة ترقب مستمر لأي تغيرات جديدة خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار الاثنين 4 مايو 2026 سعر الدولار في البنوك المصرية الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات اليوم البنك المركزي المصري الدولار سعر الدولار البنك الأهلي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار CIB تحديث سعر الدولار اليوم ارتفاع الدولار في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

ترشيحاتنا

الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار

هشام إبراهيم: الدول النامية الأكثر تضررا من التحديات الاقتصادية العالمية

المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق

هل تكفي الرخص الذهبية وحدها لتشجيع الاستثمار؟.. رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ يجيب

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

كيف تنظر المنظمات الدولية إلى الإصلاحات الاقتصادية في مصر؟.. كاتب صحفي يوضح

بالصور

مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية ينظم مسيرة من القاهرة إلى الإسكندرية

مهرجان السيارات المعدلة
مهرجان السيارات المعدلة
مهرجان السيارات المعدلة

ضعي ملعقة خل على الدجاج قبل السلق.. نتيجة غير متوقعة

حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها
حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها
حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد