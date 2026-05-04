قفزة مفاجئة.. سعر الدولار يتجاوز 53 جنيهًا في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية .. شهدت سوق الصرف في مصر خلال تعاملات مساء الإثنين 4 مايو 2026، تحركًا لافتًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث واصلت العملة الأمريكية صعودها، مسجلة مستويات قياسية جديدة داخل أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي؛ في تطور يعكس حالة من النشاط الملحوظ في سوق العملات خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

ويأتي هذا الارتفاع؛ وسط متابعة مستمرة من جانب المتعاملين والمستثمرين لتطورات سعر الصرف، خاصة مع تزايد الاهتمام بمعرفة أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية، والتي تشهد تحديثًا لحظيًا على مدار اليوم وفقًا لحجم العرض والطلب داخل السوق.

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 مايو 2026 في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم مستويات مرتفعة، حيث بلغ 53.59 جنيه للبيع، مقابل 53.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واصل سعر الدولار ارتفاعه في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، ليسجل نحو 53.58 جنيه للبيع، و53.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر نفس مستويات نظيره في البنك الأهلي، حيث بلغ 53.58 جنيه للبيع، و53.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي CIB، استقر سعر الدولار عند 53.58 جنيه للبيع، و53.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستويات أقل نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، حيث بلغ 53.48 جنيه للبيع، و53.38 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 53.58 جنيه للبيع، و53.48 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار 53.55 جنيه للبيع، و53.45 جنيه للشراء.

تحركات سعر الدولار وتأثيرها على السوق

تعكس هذه القفزة في سعر الدولار، حالة من التغيرات السريعة في سوق الصرف، والتي يتابعها المواطنون بشكل يومي، سواء لأغراض الاستثمار أو الاستيراد، أو حتى متابعة الأسعار بشكل عام، خاصة في ظل ارتباط سعر الدولار بعدد كبير من السلع والخدمات داخل السوق المحلية .

ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة تحديثات سعر الدولار في البنوك لحظة بلحظة؛ نظرًا لتأثيره المباشر على الأسعار، إلى جانب كونه مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يعكس اتجاهات السوق المالية في البلاد.

نظرة عامة على أسعار الدولار اليوم

بشكل عام، أظهرت تعاملات اليوم تقاربًا واضحًا في أسعار الدولار بين مختلف البنوك، مع تسجيل فروق محدودة للغاية بين أسعار البيع والشراء، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي رغم الارتفاع الملحوظ في القيمة الإجمالية للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

ويؤكد هذا التقارب في الأسعار، أن السوق المصرفية تشهد حالة من الاستقرار النسبي في آلية التسعير، رغم الضغوط التي تدفع نحو ارتفاع الدولار، وهو ما يجعل المتابعين في حالة ترقب مستمر لأي تغيرات جديدة خلال الأيام المقبلة.