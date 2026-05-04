800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

عبد العزيز جمال

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 مايو 2026 خلال التعاملات المسائية بنحو 20 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي للأوقية إلى مستويات قريبة من 4566 دولارًا، ليستمر المعدن النفيس في موجة من التذبذب الحادة خلال الأيام الأخيرة، بينما فقد الجنيه الذهب نحو 800 جنيه كاملة مقارنة بسعره قبل يومين.

جاءت أسعار الذهب في السوق اليوم على النحو التالي:

عيار 18: نحو 5914 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): نحو 6900 جنيه للجرام

عيار 24: نحو 7886 جنيهًا للجرام

عيار 14: نحو 4600 جنيه للجرام

الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): نحو 55,200 جنيه

وسجلت الأونصة مستوى 245,255 جنيهًا، مع فارق بين سعري البيع والشراء لعيار 21 بلغ نحو 30 جنيهًا، في مؤشر على استمرار حالة التقلب في السوق.

سعر الفضة محليًا

في سياق متصل، سجل السعر المحلي للفضة نحو 126 جنيهًا للجرام، مع مراعاة أن الأسعار المعلنة لا تشمل الضريبة أو قيمة المصنعية، والتي تختلف من محل صاغة لآخر وفقًا لعوامل متعددة منها نوع المشغولات ومهارة التصنيع.

أسباب التراجع.. انخفاض الأوقية عالميًا

تأثرت السوق  بعدة عوامل مجتمعة، على رأسها انخفاض سعر الأوقية عالميًا، حيث سجلت نحو 4568 دولارًا، بتراجع يقارب 40 دولارًا عن مستوياتها السابقة، نتيجة عمليات جني أرباح واسعة النطاق في الأسواق العالمية، وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح خبراء السوق أن هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق والعوامل المؤثرة عالميًا ومحليًا، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل الراغبين في الشراء أو البيع.

الأوضاع العالمية تضغط على الأسواق

على الصعيد العالمي، لا تزال التوترات مستمرة بسبب السياسات الأمريكية تجاه إيران، خاصة مع تشديد القيود على حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ما يخلق حالة من القلق في الأسواق المالية، غير أن هذه التوترات لم تكن كافية لدعم أسعار الذهب خلال جلسات اليوم، حيث فضل المستثمرون جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة.

تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب، حيث يوازن المستثمرون بين المخاطر الجيوسياسية المتفاقمة من ناحية، وسياسات التشديد النقدي المستمرة من جانب البنوك المركزية وتحركات الدولار الأمريكي من ناحية أخرى، وهو ما ينعكس مباشرة في صورة تذبذب حاد بأسعار الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الذهب أن تستمر حالة التذبذب في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات سريعة صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لعدة متغيرات رئيسية تشمل تطورات سعر الدولار محليًا، وأداء الأوقية عالميًا، إلى جانب المستجدات السياسية والاقتصادية الدولية.

تظل السوق شديدة الحساسية لأي تغيرات خارجية، حيث ينعكس أي تحرك في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية بشكل شبه فوري. 

ينصح خبراء سوق الصاغة المتعاملين بالتحلي بالحذر وعدم اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة بناءً على تحركات يومية آنية، كما يُوصى بالتسوق من محلات الصاغة الموثوقة والمرخصة، والاستعلام بوضوح عن قيمة المصنعية والدمغة قبل إتمام أي عملية شراء، لتجنب أي مفاجآت تتعلق بالسعر النهائي.

