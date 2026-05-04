الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء شخص بسوء تنظيم الندوة الخاصة بحجاج القرعة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستياء صاحب الحساب من سوء تنظيم ندوة الحج الخاصة بحجاج القرعة بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ إبريل المنقضى تم عقد ندوة خاصة لحجاج القرعة الفائزين بمحافظة الغربية داخل أحد النوادى بالمحافظة لتقديم التوعية لهم بحضور ممثلى بعض الجهات المعنية بالمحافظة ، وقد تم الإجتماع بكبار السن المتواجدين منهم أولاً ، وأبدى الشاكى تضرره لإنتظاره مع باقى الحجاج بحديقة النادى.

وتم التواصل معه وإفهامه بطبيعة الموقف حيث قام بحذف مقطع الفيديو من حسابه الشخصى ، وأثنى على الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية فى هذا الشأن .





