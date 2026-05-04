ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

تعتقد كثير من السيدات أن حفظ الطماطم داخل الثلاجة هو أفضل وسيلة لإطالة عمرها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. لكن المفاجأة التي قد لا يعرفها الكثيرون أن وضع الطماطم في التلاجة قد يفسدها أسرع بدلًا من الحفاظ عليها. هذا الأمر ليس مجرد تجربة منزلية، بل له تفسير علمي واضح يرتبط بطبيعة الطماطم نفسها.

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

الطماطم من الخضروات الحساسة لدرجات الحرارة، وهي تعتمد في نضجها على مجموعة من الإنزيمات الطبيعية. هذه الإنزيمات مسؤولة عن تطوير الطعم واللون والرائحة. عند وضع الطماطم في درجة حرارة منخفضة مثل الثلاجة، يحدث خلل في عمل هذه الإنزيمات، حيث تتوقف أو تتباطأ بشكل كبير.

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاص لـ صدى البلد، أنه نتيجة لذلك، تفقد الطماطم نكهتها الطبيعية تدريجيًا، ويصبح طعمها باهتًا وغير مستساغ. ليس هذا فقط، بل يتغير قوامها أيضًا، فتتحول من قوام متماسك إلى قوام طري أو شبه مهروس، وهو ما يجعلها غير مناسبة للاستخدام في كثير من الوصفات.

لماذا تفسد الطماطم أسرع داخل التلاجة؟

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن البرودة الشديدة تؤثر سلبًا على التركيب الداخلي للطماطم. فعند تعرضها لدرجات حرارة منخفضة، تتلف الخلايا الداخلية نتيجة ما يُعرف بـ"صدمة البرودة". هذه الصدمة تؤدي إلى تكسير جدران الخلايا، مما يسمح بخروج السوائل من داخلها، وبالتالي تصبح الطماطم لينة بشكل زائد.

كما أن الرطوبة داخل الثلاجة تلعب دورًا كبيرًا في تسريع التلف. البيئة الرطبة تساعد على نمو الفطريات والبكتيريا، خاصة إذا كانت الطماطم غير جافة أو تم غسلها قبل التخزين. وهذا ما يؤدي في النهاية إلى ظهور بقع سوداء أو عفن سريع.

الطريقة الصحيحة لحفظ الطماطم

للحفاظ على الطماطم بأفضل شكل ممكن، يُفضل تخزينها في درجة حرارة الغرفة. ضعيها في مكان جيد التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لأن الحرارة العالية أيضًا قد تسرّع فسادها.

من الأفضل وضع الطماطم في طبق أو سلة مفتوحة بدلًا من الأكياس البلاستيكية، حتى تسمحي بدخول الهواء ومنع تراكم الرطوبة. كذلك، لا يُنصح بغسل الطماطم قبل تخزينها، لأن الماء المتبقي عليها قد يسرّع نمو البكتيريا.

متى يمكن وضع الطماطم في التلاجة؟

رغم كل ما سبق، هناك حالة واحدة يمكن فيها استخدام الثلاجة، وهي عندما تكون الطماطم ناضجة جدًا وقريبة من التلف. في هذه الحالة، يمكن وضعها في التلاجة ليوم أو يومين فقط لتأخير فسادها، لكن يجب إخراجها قبل الاستخدام بوقت كافٍ حتى تستعيد جزءًا من نكهتها.

نصائح مهمة لتجنب فساد الطماطم

لا تضعي الطماطم في أكياس مغلقة لأنها تحبس الرطوبة

افحصي الطماطم يوميًا واستبعدي أي ثمرة تالفة

احرصي على استخدامها أولًا بأول حسب درجة نضجها

خزني الطماطم بعيدًا عن الخضروات التي تُفرز غازات تساعد على النضج السريع