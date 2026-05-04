لاستعادة الدوري.. 6 إجراءات في الزمالك قبل مباراتي سموحة وسيراميكا كليوباترا

تعاهد جماعي من اللاعبين والجهاز الفني بنادي الزمالك علي الفوز علي سموحة وسيراميكا كليوباترا والحصول علي بطولة الدوري المصري وتعويض الجماهير عن خسارة مباراة القمة

قام عبد الله السعيد بالإعتذار للاعبين والجهاز الفني بعد قيامه بركل زجاجة المياه بعد تبديله وفسر ذلك أنه كان غاضبا من نتيجة اللقاء ومن الأداء في ارض الملعب ولم تكن لديه النيه في الإعتراض علي الجهاز الفني

اعتذر حسام عبدالمجيد للجميع بعد أدائه السئ في مباراة الأهلي وإرتكابه عدد من الأخطاء كم إعتذر عن ضياع ضربة الجزاء وتعاهد علي تقديم أفضل ما لديه في المباريات القادمة

وأصر عمر جابر علي الحضور والبقاء مع زملائه في معسكر الفريق رغم إصابته لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل مباراة سموحة وطالب منهم الفوز وتعويض الجمهور.

موقف جون إدوارد من مباراتي سموحة وسيراميكا كليوباترا

وتجتمع چون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك باللاعبين وطالب منهم بذل أقصى جهد لديهم وإنكار الذات من الجميع في الاربع مباريات القادمة واخبرهم بزياده قيمة المكافآت في حاله الفوز علي سموحة وسيراميكا كليوباترا

تعتذر الثنائي ناصر منسي وأحمد فتوح لزملائهم عن أخطائهم في مباراة القمة وفسر الثنائي سوء الأداء بإنهم لم يكونوا في يومهم في مباراة القمة