برلمانية حماة الوطن توافق على الحساب الختامي للعام 2024\2025

أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية موافقة الهيئة على الحساب الختامي للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ، مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذ ما تم من توصيات للجنة الخطة والموازنة وكذلك ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أنها توصيات واجبة التفيذ لرسم سياسة الحكومة المالية.

وقدم العطيفي خلال كلمته بالجلسة العامة بعض الملاحظات حيث طالب الحكومة بتقليل الفجوة بين التقديرات المعتمدة للموازنة والنتائج الفعلية، منتقدا تنامي الدين العام بصورة تفوق المستهدف مما أثر سلبا على موازنة الصحة والتعليم.

وتساءل عن سبب تأخر برامج الموازنة والأداء رغم مرور ٤ سنوات على قانون المالية الموحد، مطالبا الحكومة بخطوات جادة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وتوجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشكر للجنة الخطة والموازنة لإعداد التقرير الوافي، مؤكداً أن مناقشة الحساب الحالي ركيزة أساسية للدور الرقابي لأعضاء النواب بصفتهم ممثلي الشعب، ومنها الوقوف على ما تم تنفيذه وكفاءة هذا التنفيذ في ادارة موارد الدولة طبقا لنص المادة ١٢٥ من الدستور.