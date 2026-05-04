قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن إقرار الرؤية الإلكترونية لأول مرة.. ومعاقبة الممتنع عن النفقة
قدم الآن .. وظائف خالية بمصر للطيران 2026 بشروط بسيطة
الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C
بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية
إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم
رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3 | صور
الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة
الحكومة : زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المورّدة لمحطات توليد الكهرباء في الصيف
خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات
كاف في ورطة.. حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا تثير أزمة بين صنداونز والجيش الملكي
إعدام 12 متهمًا والسجن لـ 4 آخرين في جريمة ثأرية ضربت المراغة
نادية مصطفى تكشف حقيقة دخول جنازة وعزاء هاني شاكر بـ QR Code
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامي الشيخ يفاجىء خالد في منزله بالحلقة الجديدة من مسلسل الفرنساوي

الفنان سامي الشيخ
الفنان سامي الشيخ
أوركيد سامي

 يفاجئ يوسف ( سامي الشيخ ) خالد الفرنساوي في منزله ويهدده لكن يعرف خالد أن هدفه أموال ليلى ( عائشه بن أحمد ) التي يتحكم بها خالد بالتوكيل العام .

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد بهاء والعمل من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار. وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

يُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث لفت الأنظار خلال موسم رمضان ٢٠٢٤ من خلال تجسيده شخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، ويتناول قصة تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين، أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف. العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي، بدأ رحلته الفنية بدراسة المسرح في نيويورك، قبل أن يحصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث جسّد شخصية مختار المجيب، مدير قناة الجزيرة.

وشارك الشيخ في عدد من المسلسلات العالمية الشهيرة، من بينها Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال أخرى مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T.

كما شارك في عدد من الأفلام الهوليوودية، منها Transformers: Dark of the Moon ،Charlie Wilson's War وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

وعلى الصعيد الإنساني، تم تعيين سامي الشيخ عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث شارك في العديد من المبادرات وسافر إلى عدد من الدول دعمًا لقضايا التوعية والتثقيف المجتمعي للشباب.

سامي الشيخ اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الاهلي

من ضمنهم علي ماهر.. محسن صالح يطالب بتعيين هؤلاء لاختيار صفقات الأهلي

ترشيحاتنا

ما يجب فعله حال أراد الزوج رد زوجته بعد انقضاء العدة

كيفية رد الرجل لزوجته بعد انتهاء فترة العدة .. أمينة الفتوى توضح

كيفية تكفين المرأة

كيفية تكفين المرأة وعدد الأكفان.. أمينة الإفتاء توضح التفاصيل

وزارة الأوقاف

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد