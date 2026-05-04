وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية ، وعدد من مقاتلي التشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.

قائد المنطقة الغربية العسكرية

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللا محدود للمنطقة الغربية العسكرية ، مؤكداً على أن رجال المنطقة يجددون العهد لتقديم الغالى والنفيس من أجل حماية الوطن.

وزير الدفاع

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية .

وأشار وزير الدفاع إلى تلاحم رجال المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ وعواقل مطروح فى حماية وتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد فرد مقاتل مؤهل لإستيعاب التطور التكنولوجى بكافة التخصصات كذلك أساليب التدريب الحديثة وأهمية التحصين المستمر ضد الحروب النفسية بما يسهم فى الحفاظ على الروح المعنوية العالية والكفاءة الفنية والقتالية.

كما قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالمرور على القوات المصطفة من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية للإطمئنان على جاهزيتهم القتالية وأكد على أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين ، وأن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالى والنفيس للحفاظ عن أمن مصر واستقرارها.



