الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التنمية الصناعية: طرح 31 وحدة إنتاجية بالروبيكي.. والتقديم حتى 25 مايو

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرحها الثالث بمدينة الجلود بالروبيكي، الذي يتضمن 31 وحدة إنتاجية جاهزة للتشغيل الفوري، تشمل 6 مصانع بمساحة 2000 متر مربع، و10 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، بالإضافة إلى 15 وحدة صناعية صغيرة بمساحة 121 مترًا مربعًا.

 ويستهدف الطرح أنشطة المنتجات الجلدية تامة الصنع والأنشطة المكملة، إلى جانب 5 محلات خدمية مخصصة لأنشطة داعمة مثل المعارض والمطاعم ومنافذ البيع.
أنظمة سداد مرنة ومحفزة للمستثمرين
 

ويوفر الطرح نظام تمليك ميسر يبدأ بمقدم 25% فقط، مع فترة سماح لمدة عام كامل قبل بدء السداد، وإمكانية التقسيط حتى 5 سنوات بفائدة 10% على المبلغ المتبقي، بما يمنح المستثمرين فرصة توجيه السيولة لتجهيز وتشغيل مشروعاتهم في المراحل الأولى. 

ويتيح الطرح خيار السداد الفوري مع الحصول على حوافز وخصومات تشجيعية وفقًا لآليات التسعير المعتمدة.
 

التقديم إلكترونيًا حتى 25 مايو
 

يبدأ تلقي طلبات الحجز وسحب كراسات الشروط اعتبارًا من 5 وحتى 25 مايو 2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الجديدة للشركة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.
 

تمويل بنكي ودعم للتوسع الصناعي
 

يتيح الطرح إمكانية التقدم على أكثر من وحدة ضمن نفس المرحلة، بما يدعم خطط التوسع للمستثمرين، مع توفير حلول تمويلية اختيارية بالتعاون مع عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك تنمية الصادرات وبنك قطر الوطني، لتمويل المعدات وخطوط الإنتاج ورأس المال العامل، بما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات.
 

بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي
 

أكد المهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن مدينة الجلود بالروبيكي تمثل نموذجًا متكاملًا للمدن الصناعية المتخصصة، حيث تتمتع ببنية تحتية عالمية وتطبق أعلى معايير السلامة البيئية والصناعية، فضلًا عن احتوائها على مراكز تدريب ومعارض دائمة. كما تتميز بموقعها بمدينة بدر بالقرب من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وقربها من موانئ السويس وبورفؤاد، إلى جانب ارتباطها بشبكة نقل حديثة تشمل القطار الكهربائي الخفيف والمشروعات السككية، بما يدعم القدرات التصديرية ويعزز تنافسية الاستثمار داخل المدينة.

