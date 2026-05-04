سلامة الغذاء تبحث التعاون مع الشركات الكورية لتعزيز الاستثمار الغذائي

استقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفدًا من الجمعية الكورية للصناعات الغذائية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في السوق المصري، في إطار دعم الشراكات الدولية بقطاع الصناعات الغذائية.



تسجيل المستوردين



استعرضت الهيئة آليات تسجيل المستوردين، والمتطلبات الصحية والفنية المعتمدة، فضلًا عن منظومة التسجيل الإلكتروني التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وتسريع نفاذ المنتجات للسوق.



رقابة وتحليل مخاطر



أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تتبنى استراتيجية قائمة على تحليل المخاطر لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية، بما يضمن سلامة الغذاء المتداول وفقًا للمعايير الدولية.



إفراج الشحنات



ناقش الجانبان آليات الإفراج عن الشحنات الغذائية، والإجراءات الرقابية بالموانئ المصرية، والتي تشمل الفحص الظاهري والتحاليل المعملية، بما يحقق التوازن بين سلامة الغذاء وتسريع حركة التجارة.





شهد اللقاء عرضًا تفصيليًا لاشتراطات بطاقات البيانات، والمعايير المنظمة للمضافات الغذائية والمواد المحظورة، إلى جانب توضيح جهات اعتماد شهادات "الحلال" المعترف بها رسميًا.



اهتمام استثماري



أعرب ممثلو الشركات الكورية عن تقديرهم لتطور المنظومة الرقابية في مصر، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع التعاون واستكشاف فرص الشراكة خلال الفترة المقبلة.



دعم مستمر



اختتم رئيس الهيئة اللقاء بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني لكافة الشركاء الدوليين، بما يعزز تنافسية السوق المصري في قطاع الغذاء.