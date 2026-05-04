فولكس فاجن طوارق 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولكس فاجن طوارق موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولكس فاجن طوارق موديل 2026، وتنتمي فاجن طوارق لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد فولكس فاجن طوارق موديل 2026

تأتى سيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4878 مم، وعرض 1984 مم، وارتفاع 1720 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2894 مم .

محرك فولكس فاجن طوارق موديل 2026

تستمد سيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 250 حصان، وبها عزم دوران 370 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فولكس فاجن طوارق موديل 2026

زودت سيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية .

بالاضافة إلي ان سيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2026 بها، مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها زجاج فاميه، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر فولكس فاجن طوارق موديل 2026

تباع سيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 600 ألف جنيه .