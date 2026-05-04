جورجيا وعُمان واليونان يحصدون جوائز الدورة الثانية لمهرجان سيتفي جورجيا

اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «SITFY-GEORGIA»، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، على خشبة المسرح الوطني الجورجي «روستافيلي» بالعاصمة تبليسي، والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 3 مايو 2026، بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي، والهيئة الدولية للمسرح بجورجيا، وبلدية تبليسي، وبمشاركة 8 عروض مسرحية من جورجيا واليونان وعُمان ورومانيا.

ووجّه الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، الشكر إلى جميع الفرق المشاركة، وضيوف الدورة الثانية، والرعاة، والمؤسسات الداعمة، وكذلك المسارح التي استضافت فعاليات مهرجان SITFY-GEORGIA في نسخته الثانية، مؤكدًا أن نجاح هذه الدورة جاء ثمرة تعاون فني وثقافي بين مختلف الشركاء، وبفضل حضور المسرحيين وصناع العرض من دول متعددة.

وتضمن حفل الختام عرض فيديو لحصاد الدورة الثانية من مهرجان SITFY-GEORGIA، سبق إعلان نتائج المسابقة الرسمية، بحضور ضيوف المهرجان من الفنانين وصناع المسرح والإعلاميين، في أجواء احتفالية اختتمت دورة شهدت تفاعلًا كبيرًا مع العروض المشاركة.

كما شهد الحفل تكريم الفنان ديفيد أوبليساشفيلي، وتقديم شهادات تقدير من الهيئة الدولية للمسرح بجورجيا، برئاسة المخرج ليفان خيتاجوري، إلى عدد من المشاركين، تقديرًا لمشاركتهم في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان.

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الثانية من الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيسًا للجنة، وعضوية كل من: الفنانة نينو ثارخان-موراڤي من جورجيا، والفنان والمخرج خافيير پوخولراس نوفيتش من إسبانيا، والفنانة والمخرجة إيكاتيرينه شاريقادزه من جورجيا، والمخرج شادي أبو شادي من مصر.

وجاءت قرارات لجنة التحكيم بعد مشاهدة جميع العروض التنافسية الرسمية والتداول بين أعضائها، لتُعلن عن جوائز الدورة الثانية في مجالات التمثيل والإخراج والنص والسينوغرافيا والعرض المسرحي.



وحصل العرض الجورجي «رجل القاع» The Underground Man على جائزة أفضل عرض، كما فاز الفنان Archil Sulakvelidze بجائزة أفضل ممثل عن العرض نفسه.



وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى نيكا لوارسابيشفيلي عن عرض «يوميات آدم وحواء» Adam and Eve Diary من جورجيا، فيما فازت الفنانة مارينا خاخياني بجائزة أفضل ممثلة عن عرض «بعد البروفة» After the Rehearsal من جورجيا.



ومن سلطنة عُمان، حصل الفنان سليمان الحميدي على جائزة أفضل ممثل صاعد عن عرض «ليلة السبت» Saturday Night، وهي جائزة جديدة تُمنح لأول مرة في مهرجان SITFY-GEORGIA بدورته الثانية، كما فاز مبارك الغزالي بجائزة أفضل سينوغرافيا عن العرض نفسه.

كما منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل نص مسرحي إلى الكاتب أندرياس ستايكوس عن عرض «ليلى وليلى» Lela and Lela من اليونان، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى إيليني زارافيدو وإيمانويلا كونتوغيورغو عن العرض ذاته.



ومنحت اللجنة شهادة تقدير في الكوريوغرافيا والحركة لعرض «ليالي البرابرة: ألف ليلة وليلة» Barbarian Nights 1001 Nights من رومانيا.



ويُعد مهرجان SITFY-GEORGIA، الذي تُقام دورته الثانية برئاسة تنفيذية للبروفيسور ليفان خيتاجوري، أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وقد انطلقت فعالياته في 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 3 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي «روستافيلي» برئاسة الفنان والمخرج دافيد سكارفالدزي، والمركز الجورجي للهيئة الدولية للمسرح ITI، ومعهد بحوث الفنون بجورجيا، وبلدية تبليسي.

وتتزامن فعاليات مهرجان SITFY-GEORGIA مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل، حيث يُقام المهرجان سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية ذهبية للبنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عُمان، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته الحادية عشرة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، فيما تتولى النجمة الكبيرة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، ويرأس لجنته العليا المنتج هشام سليمان.