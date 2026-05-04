بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، وفاة 3 أشخاص على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، تأكدت إصابة أحدهم بفيروس "هانتا".





أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” وفاة شخصين على الأقل بسبب تفشي مشتبه به لفيروس هانتا على متن السفينة إم في هونديوس المتجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر.





وفى هذا السياق نقدم لك فى هذا التقرير ما هو فيروس هانتا و ما هى طرق الوقايه منه..

ما هو فيروس هانتا..

يعد فيروس "هانتا" من عائلة الفيروسات التي تسبب حمى نزفية ومشاكل تنفسية حادة.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الفيروس:

١-ينتقل عن طريق القوارض (الفئران و الجرذان)

٢-ينتشر عبر ملامسه بول أو براز أو لعاب القوارض المصابة.

٣-ينتقل عن طريق استنشاق الرذاذ الملوث.





وفي سياق أخر ؛ كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن دولة زامبيا تشهد ارتفاعا حادا ومفاجئا في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، في تحول ينذر بانتكاسة صحية خطيرة، وذلك بعد عام واحد فقط من خفض الولايات المتحدة مساعداتها لبرامج العلاج والوقاية التي كانت تُعد ركيزة أساسية في مواجهة الوباء.



في بلدة مبونغوي شمال البلاد، تكشف الأرقام حجم الأزمة؛ فبعد أن كانت الحالات تسجل بمعدل حالة أو حالتين شهريًا، قفز العدد إلى 28 حالة في يناير، و28 أخرى في فبراير، ثم 7 حالات إضافية في مارس، هذا الارتفاع السريع يعكس تراجعا واضحا في فعالية النظام الصحي الذي كان يومًا ما نموذجًا ناجحًا في مكافحة المرض.



وينصح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر باتخاذ تدابير للسيطرة على القوارض، كطريقة أساسية للحد من انتشار فيروس "هانتا".