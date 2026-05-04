قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من مدرسة الأهلي إلى مشروع فليك.. كيف يعيد حمزة عبد الكريم تعريف المهاجم داخل برشلونة؟
هاني شاكر.. رحلة نصف قرن من الطرب الأصيل ومسيرة صنعت تاريخ الغناء العربي
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.. تعرف عليها
نعيم قاسم: المقاومة اللبنانية تقدم أداء أسطورياً أدهش العدو
الضرائب: تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code على الطابع المؤمن
من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
مرصد الأزهر: "داعش" يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب
وزير التخطيط: البرنامج القُطري مع OECD محطة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟
وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى
مدبولي: القطاع الخاص ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل
القاهرة تستضيف تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

 تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، في ظل التغيرات السريعة التي تميز فصل الربيع، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام الحالية قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا مع بداية الأسبوع المقبل. 

وتأتي هذه التغيرات لتؤكد ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خاصة مع ما قد يصاحبها من رياح وأتربة في بعض المناطق، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات ومستجدات حالة الطقس وموعد انتهاء موجة التقلبات الجوية، وذلك بعد شعور المواطنين أن هذا الأسبوع به ارتفاعات في درجات الحرارة والأسبوع الذي يأتي بعده يكون منخفض الحرارة.

الأرصاد الجوية

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أننا في فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية، وأن هذه التقلبات تكون سريعة، وأن الجميع شاهد الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوزها 30 درجة ووصولها إلى 40 درجة في بعض المحافظات.

أمطار
وأضافت خلال لقاء من داخل هيئة الارصاد، عرض ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد خلال هذه الفترة عادت فيها درجات الحرارة إلى الانخفاض، وأن الجميع عاد خلال هذه الفترة إلى ارتداء الملابس الشتوية، أو على الأقل ارتداء جاكت.

درجات الحرارة
وأشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة خلال الأيام الحالية تسجل بين 24 و25 درجة، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة الحالة الجوية بشكل مستمر.


ولفتت إلى أن بعض المحافظات، منها مطروح والإسكندرية، شهدت بعض الأمطار، وأن هناك محافظات أخرى ستشهد رياحًا محمّلة ببعض الأتربة، وأن بعض محافظات جنوب البلاد تتأثر بالرمال والأتربة.


طقس اليوم 

 


وتشير خرائط الطقس إلى تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة أحيانًا على فترات متقطعة.

كما أوضحت التوقعات أن فرص سقوط الأمطار تمتد تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار لتشمل مناطق من شمال الوجه البحري، مع استمرار وجود سحب منخفضة تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق الساحلية.

وتؤكد الهيئة أن هذه الحالة الجوية تأتي ضمن التقلبات الطبيعية لفصل الربيع، مع متابعة مستمرة للتغيرات في خرائط الطقس وإصدار تحديثات فورية حال حدوث أي تطورات.

وتناشد الهيئة المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء فترات سقوط الأمطار، واتباع تعليمات السلامة المرورية، وتجنب التواجد في أماكن تجمع المياه أو أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وقت نشاط الرياح أو سقوط الأمطار.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
العاصمة الجديدة 26 13
6 أكتوبر 25 13
بنها 23 14
دمنهور 22 14
وادي النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 14
بلطيم 20 15
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 21 15
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 25 16
السويس 27 16
العريش 20 14
رفح 21 13
رأس سدر 25 15
نخل 26 14
كاترين 22 09
الطور 28 16
طابا 25 14
شرم الشيخ 28 18
الغردقة 26 17
الإسكندرية 20 15
العلمين 20 15
مطروح 19 14
السلوم 18 13
سيوة 25 13
رأس غارب 28 19
سفاجا 29 19
مرسى علم 30 22
شلاتين 32 23
حلايب 30 22
أبو رماد 30 22
مرسى حميرة 31 21
أبرق 31 22
جبل علبة 31 22
رأس حدربة 30 22
الفيوم 25 14
بني سويف 25 13
المنيا 26 13
أسيوط 26 14
سوهاج 28 16
قنا 29 17
الأقصر 31 18
أسوان 32 18
الوادي الجديد 29 18
أبوسمبل 36 19

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد التقلبات الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة ينظم تدريب ريادة الأعمال بمحافظة بني سويف

المجلس القومي للمرأة ينظم تدريب ريادة الأعمال بمحافظة بني سويف

التهنئة بعيد القيامة المجيد

الأنبا عمانوئيل يهنئ الأنبا إقلاديوس بعيد القيامة المجيد

تلاعب في صلاحية حقن

حقن منتهية.. تدهور حالة طفل بعد تلاعب صيدلية في صلاحية دواء مناعي

بالصور

إجراء 1456 حالة منظار جهاز هضمي بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد