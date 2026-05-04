من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، في ظل التغيرات السريعة التي تميز فصل الربيع، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام الحالية قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه التغيرات لتؤكد ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خاصة مع ما قد يصاحبها من رياح وأتربة في بعض المناطق، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات ومستجدات حالة الطقس وموعد انتهاء موجة التقلبات الجوية، وذلك بعد شعور المواطنين أن هذا الأسبوع به ارتفاعات في درجات الحرارة والأسبوع الذي يأتي بعده يكون منخفض الحرارة.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أننا في فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية، وأن هذه التقلبات تكون سريعة، وأن الجميع شاهد الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوزها 30 درجة ووصولها إلى 40 درجة في بعض المحافظات.



وأضافت خلال لقاء من داخل هيئة الارصاد، عرض ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد خلال هذه الفترة عادت فيها درجات الحرارة إلى الانخفاض، وأن الجميع عاد خلال هذه الفترة إلى ارتداء الملابس الشتوية، أو على الأقل ارتداء جاكت.

درجات الحرارة

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة خلال الأيام الحالية تسجل بين 24 و25 درجة، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة الحالة الجوية بشكل مستمر.



ولفتت إلى أن بعض المحافظات، منها مطروح والإسكندرية، شهدت بعض الأمطار، وأن هناك محافظات أخرى ستشهد رياحًا محمّلة ببعض الأتربة، وأن بعض محافظات جنوب البلاد تتأثر بالرمال والأتربة.



طقس اليوم



وتشير خرائط الطقس إلى تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة أحيانًا على فترات متقطعة.

كما أوضحت التوقعات أن فرص سقوط الأمطار تمتد تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار لتشمل مناطق من شمال الوجه البحري، مع استمرار وجود سحب منخفضة تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق الساحلية.

وتؤكد الهيئة أن هذه الحالة الجوية تأتي ضمن التقلبات الطبيعية لفصل الربيع، مع متابعة مستمرة للتغيرات في خرائط الطقس وإصدار تحديثات فورية حال حدوث أي تطورات.

وتناشد الهيئة المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء فترات سقوط الأمطار، واتباع تعليمات السلامة المرورية، وتجنب التواجد في أماكن تجمع المياه أو أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وقت نشاط الرياح أو سقوط الأمطار.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الجديدة 26 13

6 أكتوبر 25 13

بنها 23 14

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 21 14

بلطيم 20 15

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 21 15

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 25 16

السويس 27 16

العريش 20 14

رفح 21 13

رأس سدر 25 15

نخل 26 14

كاترين 22 09

الطور 28 16

طابا 25 14

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 26 17

الإسكندرية 20 15

العلمين 20 15

مطروح 19 14

السلوم 18 13

سيوة 25 13

رأس غارب 28 19

سفاجا 29 19

مرسى علم 30 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 22

أبو رماد 30 22

مرسى حميرة 31 21

أبرق 31 22

جبل علبة 31 22

رأس حدربة 30 22

الفيوم 25 14

بني سويف 25 13

المنيا 26 13

أسيوط 26 14

سوهاج 28 16

قنا 29 17

الأقصر 31 18

أسوان 32 18

الوادي الجديد 29 18

أبوسمبل 36 19