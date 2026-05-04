إحالة أطباء باستقبال مستشفى بنها الجامعي للتحقيق

أجرى الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جولة تفقدية مفاجئة على قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية.



وأوضحت كلية الطب بجامعة بنها، أن الجولة شملت متابعة سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بالتواجد والانضباط بين الفرق الطبية، حيث تم رصد تغيب عدد من الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز عن العمل دون مبرر، وعلى إثر ذلك تقرر تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتابعت، أنه تأتي هذه الخطوة في إطار التأكيد على أهمية الالتزام المهني، وحرص إدارة كلية الطب جامعة بنها على إعادة الانضباط داخل الأقسام الحيوية بالمستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن سير العمل وتقديم خدمة طبية لائقة وآمنة للمرضى، خاصة في قسم الاستقبال والطوارئ الذي يُعد من أهم خطوط تقديم الرعاية الطبية .



وأكد عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأقسام بالمستشفيات، واتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على كفاءة المنظومة الطبية وتحقيق أعلى معايير الجودة.