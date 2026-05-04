النقض ترفض طعن أحمد فتوح لاعب الزمالك وتؤيد حبسه 6 أشهر

قضت محكمة النقض ، برفض الطعن المقدم من أحمد فتوح لاعب الزمالك على حكم حبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية القضية الخاصة بالحادث الذي ارتكبه في وقت سابق، وأسفر عن مصرع شخص

وطالب دفاع فتوح قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغائه، مستندًا إلى عدة دفوع قانونية، أبرزها وجود قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون على الواقعة محل الاتهام.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية للدفاع، حيث تمسك دفاع “فتوح” ببراءة موكله، مؤكدًا أن الحكم الصادر بحق اللاعب تضمن العديد من أوجه القصور القانونية التي تستدعي إعادة النظر فيه أمام محكمة النقض.