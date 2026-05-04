حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء أداء صلاة الفجر داخل مسجد بعزبة كرم في أشمون

شيع العشرات من أهالي عزبة كرم التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية جثمان مسن توفي أثناء أداء صلاة الفجر داخل مسجد العزبة.

وفوجي الأهالي بسقوط الحاج عبد الرزاق أبو هيبة 75 سنة أثناء أدائه صلاة الفجر داخل المسجد الكبير بالقرية.

وقال أحد أهالي القرية، أن الحاج عبد الرازق سقط أثناء أداء صلاة الفجر بالمسجد وحاول الأهالي إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد الأهالي، أن الحاج عبد الرازق معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة والحرص علي أداء الصلاة داخل المسجد باستمرار إلي جانب مساهمته في أعمال الخير بالقرية رغم كبر سنه.

وأوضح الأهالي، أنه قبل وفاته وأثناء دخوله المسجد ظل يرد “الله.. الله” وذلك في لحظاته الأخيرة.