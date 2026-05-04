تحقيقات التحـ.ـرش تهز إسرائيل.. صدمة بعد كشف وقائع استغلال داخل مكتب المدعي العام بدولة الاحتلال

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم إيقاف حارس أمن يعمل في مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في إسرائيل، عن العمل، وذلك بعد الاشتباه بتورطه في حالات تحرّش جنسي بعدد من المتدربات داخل مقر العمل.



ووفقا للمعطيات، جرى استجواب الحارس من قبل المسؤول عن ملف مكافحة التحرش الجنسي، في إطار التحقيقات الجارية في الشكاوى المقدمة ضده.



ودعا المدعي العام النساء الأخريات اللاتي قد يكنّ تعرضن لأي ضرر من قبل الموظف إلى التقدم بشكاوى والإبلاغ عن أي حوادث مماثلة.



وأوضح مكتب المدعي العام أن الحارس يعمل لدى شركة خارجية متعاقدة، مشيرًا إلى أنه فور تلقي الشكاوى تمت إحالة القضية إلى لجنة الخدمة المدنية، على أن تُتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لتوصياتها.