قنصل عام مصر بباريس: الانتهاء من إجراءات نقل جثمان هاني شاكر لأرض الوطن.. والعودة غداً

أعلن السفير تامر توفيق قنصل عام مصر في باريس، الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بنقل جثمان الفنان الكبير هاني شاكر إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع سفارة مصر لدى فرنسا.

وقال القنصل العام، إن القنصلية تحركت فور تلقي نبأ الوفاة أمس الأحد ، وواصلت العمل بصورة متواصلة رغم عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في فرنسا، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أن التحركات المكثفة التي جرت صباح اليوم أسفرت عن استخراج جميع تصاريح الوفاة والشحن، مثنيًا على تعاون السلطات الفرنسية وتعاملها مع الموقف بتفهم وسرعة.

وأفاد القنصل العام بأنه جرى حجز رحلة لنقل الجثمان إلى القاهرة غداً الثلاثاء، مؤكدًا استمرار تواصل القنصلية مع أسرة الفنان الراحل المتواجدة في باريس لتقديم الدعم اللازم، ومتابعة ترتيبات سفرهم ومساندتهم في هذا الظرف الأليم، إلى جانب متابعة كافة الترتيبات حتى مغادرتهم إلى مصر.​​​​​​​​​​​​​​​​

وتقدم السفير تامر توفيق بخالص التعازي لأسرة الفقيد ومحبيه في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن رعاية المصريين بالخارج تظل في مقدمة أولويات البعثات الدبلوماسية، خاصة في الظروف الإنسانية الطارئة.