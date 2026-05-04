الغندور يعلق قبل مواجهة الدوري: كرة القدم مش بتليفون أيمن الشريعي إنبي أو عمر الغنيمي سموحة

علق الاعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق على التصريحات المستمرة من رئيس نادي إنبي ومن أعضاء مجلس ادارة نادي سموحة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كرة القدم مش بتليفون ايمن الشريعي انبي او عمر الغنيمي سموحة او بالمكافأت الخاصة كرة القدم جوه الملعب مع جماهير عظيمة تحرك الحجر و ارادة لاعبين لصناعة تاريخ لأنفسهم و لناديهم و لجماهير بالملايين بتشجعهم".



استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الحفاظ بالدفع بنفس نجوم مباراة القمة أمام الزمالك في مواجهة إنبي ببطولة الدوري.

ويرى توروب أن تألق اللاعبين في مباراة القمة الماضية منحهم دفعة معنوية كبيرة ويستحقوا التواجد في اللقاء المقبل امام إنبي.

ويحافظ توروب على الدفع بـمصطفى شوبير في حراسة المرمي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر والمغربى أشرف بن شرقى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة انبى المقبلة بالدوري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.