توروب يتمسك بـ 4 نجوم سوبر في لقاء الأهلي وانبي

استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الحفاظ بالدفع بنفس نجوم مباراة القمة أمام الزمالك في مواجهة إنبي ببطولة الدوري.

ويرى توروب أن تألق اللاعبين في مباراة القمة الماضية منحهم دفعة معنوية كبيرة ويستحقوا التواجد في اللقاء المقبل امام إنبي.

ويحافظ توروب على الدفع بـمصطفى شوبير في حراسة المرمي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر والمغربى أشرف بن شرقى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة انبى المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ضد إنبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة، في محاولة لمواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدرين، بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.