مكاسب منتظرة للأهلي في صفقة حمزة عبد الكريم تصل إلى 6.5 مليون يورو

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت عن تطورات جديدة في مستقبل اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم داخل صفوف برشلونة، في ظل اهتمام النادي الإسباني بحسم التعاقد معه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن برشلونة يدرس تفعيل بند الشراء، مع وضع خطة لتصعيد اللاعب تدريجيًا عبر الفريق الرديف، تمهيدًا لتقييم مستواه قبل منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول.

وفي السياق ذاته، ينتظر الأهلي تحقيق عائد مالي مهم من الصفقة، حيث سيحصل على 1.5 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية قد تصل إلى 5 ملايين يورو، مرتبطة بمشاركات اللاعب وإنجازاته المستقبلية، مع احتفاظه بنسبة 15% من أي انتقال قادم.