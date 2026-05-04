الاتحاد الأوروبي: مستقبل أرمينيا الأوروبي قرار سيادي يحدده الشعب

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم /الإثنين/ أن أرمينيا "تتخذ قراراتها بنفسها" فيما يخص إمكانية انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وقالت كالاس - في تصريحات صحفية قبيل انعقاد قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة الأرمينية يريفان - "أرمينيا تتخذ قراراتها بنفسها.. ستُجرى انتخابات هنا بعد شهر، وبالطبع، فإن المنظور الأوروبي مطروح على الطاولة، وأرمينيا هي التي ستقرر بنفسها"، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمن برس) الأرمينية.

وانطلقت اليوم القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية في يريفان بحضور نحو 50 زعيمًا من قادة العالم.

ويرأس القمة كل من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.