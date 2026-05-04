تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، وهي خيار صحي يدعم الجسم بعدة فوائد ملحوظة، ويؤكد خبراء التغذية أن إدخال الجوافة ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة بفضل احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة.





فوائد الجوافة..

1- تقوية المناعة

غنية جدًا بفيتامين C (أحيانًا أكثر من البرتقال)، وهذا يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

2- تحسين الهضم

تحتوي على ألياف كثيرة، فتساعد في:

منع الإمساك

تحسين حركة الأمعاء

دعم صحة القولون

3-مفيدة لمرضى السكري

مؤشرها السكري منخفض نسبيًا، وقد تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم إذا أُكلت باعتدال.

4. دعم صحة القلب

تساعد على:

خفض الكوليسترول الضار

تحسين ضغط الدم

بفضل البوتاسيوم والألياف.

5. تحسين البشرة

مضادات الأكسدة فيها تحارب الشيخوخة المبكرة، وتساعد على نضارة الجلد.

6. مفيدة للدماغ

تحتوي على فيتامينات مثل B6 التي تدعم الوظائف العصبية والتركيز.

أضرار الجوافة (إذا أُسيء استخدامها)

1-مشاكل في المعدة الإفراط فيها قد يسبب:

انتفاخ

غازات

إسهال

2- البذور قد تزعج البعض

خصوصًا لمن لديهم مشاكل في القولون أو الجهاز الهضمي، لأنها صلبة وصعبة الهضم.

3-تأثير على مرضى السكري إذا أُفرط فيها

رغم أنها مفيدة، لكن الكمية الكبيرة قد ترفع السكر.

4-قد تسبب حساسية (نادر)

بعض الناس لديهم تحسس منها، يظهر كحكة أو تورم.