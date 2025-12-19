ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

عصير الجوافة من أفضل العصائر المفيدة، وتناوله بشكل معتدل، يؤدي لحصول الجسم على فوائد كثيرة، لأنه من العصائر الغنية جدًا بالعناصر الغذائية.



فوائد عصير الجوافة



تقوية المناعة

غني بفيتامين C بكمية تفوق البرتقال

يساعد في مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا



تحسين الهضم

يحتوي على ألياف (خصوصًا لو العصير غير مُصفّى تمامًا)

يقلل الإمساك ويحسن حركة الأمعاء



دعم صحة القلب

يساعد على تقليل الكوليسترول الضار

يساهم في ضبط ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم



مفيد للبشرة

فيتامين C ومضادات الأكسدة تساعد على نضارة البشرة

يقلل ظهور التجاعيد والبقع



تنظيم مستوى السكر في الدم

عند تناوله بدون سكر

مناسب لمرضى السكر بكميات معتدلة



زيادة الطاقة والتركيز

غني بالفيتامينات والمعادن

مناسب للأطفال والكبار



أضرار محتملة عند الإفراط

قد يسبب انتفاخ أو إسهال بسبب الألياف

إضافة السكر تقلل الفائدة وترفع السعرات

لمرضى القولون يُفضل تناوله بكميات صغيرة



نصيحة

أفضل وقت: الصبح أو بين الوجبات

بدون سكر أو بعسل طبيعي

للأطفال: كوب صغير يوميًا