حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في إطار الأجواء الشتوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، من المتوقع أن تشهد برودة شديدة في ساعات الليل وانخفاض لدرجات الحرارة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى، على المدن الجديدة بالقاهرة من «8» إلى «9» درجة وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من «5» الى «7» درجة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، نشاط لحركة الرياح، كما هو معلن بأن تنشط حركة الرياح من أمس الخميس وحتى الإثنين 22 ديسمبر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 9

6 أكتوبر 21 8

دمنهور 21 10

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 12

رفح 19 13

كاترين 11 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة20 12

مطروح 20 12

الغردقة 23 14

شلاتين 26 17

تحذير عاجل من الأرصاد

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" خلال الفترة الماضية شهدنا بعض التقلبات الجوية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

وتابعت منار غانم :" نتأثر بمرتفع جوي يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ونشعر بالدفء في فترات النهار وهناك انخفاض في فرص سقوط الامطار".

وأكملت منار غانم:" متوسط درجات الحرارة العظمى بين 20 لـ 21 درجة مئوية وهناك استقرار في الأحوال الجوية".

وأكملت منار غانم :" في فترات الليل نشهد انخفاظات ملحوظة في درجات الحرارة والصغرى في القاهرة بين 11 و 12 درجة مئوية وهناك انخفاض في نسب الرطوبة وبالتالي نشعر بالبرودة بشكل أكبر ".