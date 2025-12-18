احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

تعد الفواكه من أكثر الأطعمة الصحية التى ينصح بها الأطباء ولكن بالنسبة لمرضى السكري فبعض الفواكه تسبب أضرار جانبية.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أسوء الفواكه لمرضى السكري.

البطيخ

البطيخ فاكهة غنية بالعصارة تحظى بشعبية كبيرة خلال أشهر الصيف الحارة. يتميز بمؤشر جلايسيمي مرتفع يبلغ 75، مما يجعله من بين الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي الأعلى.

مع ذلك، يتميز البطيخ بانخفاض مؤشره الجلايسيمي (GL) نسبيًا، حيث يبلغ 5.6، وذلك بسبب محتواه الضئيل من الكربوهيدرات. (للمقارنة، يُعتبر أي مؤشر جلايسيمي أعلى من 20 مرتفعًا). 3 1 4

لذا، فإن تناول البطيخ باعتدال أمر جيد، خاصة بالنسبة للأشخاص غير المصابين بمرض السكري.

التمر



يُعرف التمر بحلاوته، لذا ليس من المستغرب أنه غني بالسكريات الطبيعية. تأتي معظم سعراته الحرارية من السكر؛ إذ تحتوي التمرة الواحدة على 16 غرامًا من السكر .

يحتوي التمر على مؤشر جلايسيمي مرتفع يبلغ 70 وحمل جلايسيمي مرتفع يبلغ 48.4، مما يعني أنه قد يرفع نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ. 3

المشمش

المشمش فاكهة أخرى تُقدم غالباً معلبة (غالباً محفوظة في شراب) أو مجففة. قد تُؤدي هذه المعالجة إلى تضخيم تأثير المشمش على مستوى السكر في الدم.

يحتوي المشمش المعلب على مؤشر جلايسيمي مرتفع نسبياً يبلغ 60، وحمل جلايسيمي متوسط ​​يبلغ 12.9. 9 كما يحتوي المشمش المجفف على مؤشر جلايسيمي مرتفع نسبياً يتراوح بين 56 و60. 7

الموز الناضج

تؤثر درجة نضج الفاكهة وطريقة طهيها أو تحضيرها على مستوى السكر في الدم و يُعدّ الموز الأخضر، وهو فاكهة نشوية تشبه الموز، مثالاً جيداً على ذلك.

لا يؤثر الموز الأخضر (غير الناضج) بشكل كبير على مستوى السكر في الدم لأنه منخفض الكربوهيدرات ومع نضوج الموز (تحوله من الأخضر إلى البني المصفر)، يزداد محتواه من السكر.

الفواكه المجففة

بشكل عام، يكون للفواكه المجففة تأثير أكبر على مستوى السكر في الدم من الفواكه الطازجة، لأنه عند تجفيف الفواكه، يتم التخلص من الماء وتصبح مستويات السكر فيها أكثر تركيزاً. 13

يُعد الزبيب نوعًا شائعًا من الفواكه المجففة، ويتميز بمؤشر جلايسيمي مرتفع نسبيًا يبلغ 65.7

شمام

قد يؤدي تناول الشمام إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث يبلغ مؤشره الجلايسيمي 60 إلى 69، وهو مؤشر مرتفع نسبيًا ومع ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء، لذا فإن مؤشره الحملي يبلغ 9 فقط ويعود ذلك إلى أن حصة الشمام المعتادة، على غرار البطيخ، لا تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات.

إذا كنت تهتم بمستوى السكر في الدم بسبب مرض السكري، فمن المحتمل أن يكون تناول الشمام بكميات صغيرة مقبولاً، ولكن إذا كنت غير متأكد، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية، مثل أخصائي التغذية .

الأناناس

يحتوي الأناناس النيء على مؤشر جلايسيمي مرتفع للغاية يتراوح بين 82 و86، مما يعني أنه يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو بدون أطعمة أخرى.

مع ذلك، وكما هو الحال مع الفواكه الأخرى الغنية بالسكر، لا يزال بإمكان مرضى السكري ولكن يجب تناولها بكميات قليلة أو معتدلة.