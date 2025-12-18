نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

تصدر خبر وفاة الفنانة نفين مندور محركات البحث على جوجل وذلك إثر حادث مأساوي أودى بحياتها في الحال.

أعلن الفنان شريف إدريس وفاة الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم «اللي بالي بالك»، إثر حريق هائل اندلع داخل منزلها ، أسفر عن مصرعها في موقع الحادث.

ونعى شريف إدريس الراحلة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة والجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك»، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أسرار عن حياة الراحلة من خلال الفيديوجراف التالي