الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
توك شو

نجوم الفن يودعون شقيقة الزعيم.. عزاء إيمان إمام يشهد حضورًا واسعًا ورسائل وفاء لعادل إمام

عادل إمام
عادل إمام
محمد البدوي

 أُقيم مساء أمس الأربعاء عزاء الراحلة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام ووالدة الفنان عمر متولي، وذلك بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

أجواء من الحزن والتقدير

 واستقبل المعزّين كلٌّ من نجلها الفنان عمر متولي، والمنتج عصام إمام شقيق الراحلـة، إلى جانب المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، وسط أجواء من الحزن والتقدير.

تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة

وشهد العزاء حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة، كان من بينهم الفنانة لبلبة، وخالد زكي، والكابتن هشام حنفي، والفنان هشام ماجد، والفنان القدير فتوح أحمد، وريهام عبد الغفور، في مشهد عكس مكانة الأسرة ومحبة الوسط الفني لها.

أعمالًا خالدة ناقشت قضايا المجتمع

 يُعد الزعيم عادل إمام أحد أعمدة الفن العربي وأكثر الفنانين تأثيرًا في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون، امتدت مسيرته لأكثر من خمسة عقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة ناقشت قضايا المجتمع بجرأة وذكاء، وجمعت بين الكوميديا الراقية والطرح الإنساني العميق. 

مرآة للتحولات الاجتماعية والسياسية

وتميّز عادل إمام بقدرة نادرة على الوصول إلى الجمهور بمختلف فئاته، فصار صوته معبّرًا عن هموم الناس وتطلعاتهم، ومرآة للتحولات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي.

تلاحم العائلة ووقوفها جنبًا إلى جنب

 وعلى المستوى الإنساني، عُرف بقربه من أسرته وحرصه الدائم على دعم أبنائه وأشقائه، وهو ما ظهر جليًا في تلاحم العائلة ووقوفها جنبًا إلى جنب في هذا الموقف الإنساني. 

محبة متجددة تتجاوز الأجيال

ويبقى الزعيم رمزًا فنيًا استثنائيًا، ترك بصمة لا تُمحى في وجدان الجمهور، ومحبة متجددة تتجاوز الأجيال.

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

كاف

كاف: مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا 1973 ستظل خالدة

تدريبات ريال مدريد

عودة المصابين الثلاثة لصفوف ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

احمد حسن والحضري

كاف يكشف من يحطم رقم الرباعي المصري في أمم أفريقيا

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

