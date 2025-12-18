نجوم الفن يودعون شقيقة الزعيم.. عزاء إيمان إمام يشهد حضورًا واسعًا ورسائل وفاء لعادل إمام

أُقيم مساء أمس الأربعاء عزاء الراحلة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام ووالدة الفنان عمر متولي، وذلك بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

أجواء من الحزن والتقدير

واستقبل المعزّين كلٌّ من نجلها الفنان عمر متولي، والمنتج عصام إمام شقيق الراحلـة، إلى جانب المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، وسط أجواء من الحزن والتقدير.

تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة

وشهد العزاء حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة، كان من بينهم الفنانة لبلبة، وخالد زكي، والكابتن هشام حنفي، والفنان هشام ماجد، والفنان القدير فتوح أحمد، وريهام عبد الغفور، في مشهد عكس مكانة الأسرة ومحبة الوسط الفني لها.

أعمالًا خالدة ناقشت قضايا المجتمع

يُعد الزعيم عادل إمام أحد أعمدة الفن العربي وأكثر الفنانين تأثيرًا في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون، امتدت مسيرته لأكثر من خمسة عقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة ناقشت قضايا المجتمع بجرأة وذكاء، وجمعت بين الكوميديا الراقية والطرح الإنساني العميق.

مرآة للتحولات الاجتماعية والسياسية

وتميّز عادل إمام بقدرة نادرة على الوصول إلى الجمهور بمختلف فئاته، فصار صوته معبّرًا عن هموم الناس وتطلعاتهم، ومرآة للتحولات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي.

تلاحم العائلة ووقوفها جنبًا إلى جنب

وعلى المستوى الإنساني، عُرف بقربه من أسرته وحرصه الدائم على دعم أبنائه وأشقائه، وهو ما ظهر جليًا في تلاحم العائلة ووقوفها جنبًا إلى جنب في هذا الموقف الإنساني.

محبة متجددة تتجاوز الأجيال

ويبقى الزعيم رمزًا فنيًا استثنائيًا، ترك بصمة لا تُمحى في وجدان الجمهور، ومحبة متجددة تتجاوز الأجيال.