على طريقة يوسف بلايلي.. كيف سجل المغرب الهدف الأول في مرمى الأردن

نجح أسامة طنان في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب المغرب أمام منتخب الأردن، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت مساء الخميس 18 ديسمبر 2025، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء هدف طنان في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة، بعد تسديدة مذهلة من منتصف الملعب، مرت فوق حارس الأردن يزيد أبو ليلى المتقدم عن مرماه، ليعلن تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول.

ويُشبه هذا الهدف إلى حد كبير هدف يوسف بلايلي مع منتخب الجزائر في نسخة كأس العرب 2021، حينما أحرز بلايلي هدفًا عالميًا من مسافة بعيدة مشابهة للطريقة التي سجل بها طنان هدفه اليوم.

وتشهد المباراة منافسة قوية بين ممثلي إفريقيا وآسيا، مع سعي المغرب لتحقيق اللقب الغائب منذ عقود، بينما يسعى الأردن لتعويض هدف طنان وموازنة المباراة.

تشكيل المنتخبين

الأردن: حارس المرمى: يزيد أبو ليلى | الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، عصام السميري | الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه | الهجوم: محمد أبو زريق، علي علوان، محمود مرضي.

المغرب: حارس المرمى: المهدي بن عبيد | الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي | الوسط: أنس باش، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان | الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح.

وبهذه البداية القوية، يمنح هدف طنان المغرب الأفضلية المعنوية في المباراة النهائية وسط متابعة جماهيرية كبيرة، مع الترقب لمزيد من الإثارة في الشوطين المقبلين.