تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025

تراجع سعر أشهر أعيرة الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية .

انخفاض أشهر عيار

وصل متوسط تراجع سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 25 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب في مصر مقدار 10 جنيهات في منتصف تعاملات مساء اليوم بعد ارتفاع سجله في تداولاته مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب المعدن الأصفر

وسجل سعر الذهب زيادة في أول تعاملات مساء اليوم مقدار 40 جنيه، لكنه فقد 10 جنيهات في منتصف التعاملات ليستمر بذلك مسلسل نزيف الذهب بمقدار 600 جنيه عللى مدار الأسابيع السابقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6571 جنيه للبيع و 6600 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر قيمة نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4928 جنيه للبيع و 4950 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيه للبيع و 3850 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4335 دولار للبيع و 43366 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للبيع و 46.2 ألف جنيه للشراء