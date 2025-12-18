قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر أشهر أعيرة الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية .

انخفاض أشهر عيار 

وصل متوسط تراجع سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  25 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب 

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب في مصر مقدار 10 جنيهات في منتصف تعاملات مساء اليوم بعد ارتفاع سجله في تداولاته مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب المعدن الأصفر

وسجل سعر الذهب زيادة في أول تعاملات مساء اليوم مقدار 40 جنيه، لكنه فقد 10 جنيهات في منتصف التعاملات ليستمر بذلك مسلسل نزيف الذهب بمقدار 600 جنيه عللى مدار الأسابيع السابقة.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو  5750 جنيه في محلات الصاغة

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6571 جنيه  للبيع و 6600 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر قيمة نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4928 جنيه للبيع و 4950 جنيه للشراء

ارتفاع أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيه للبيع و 3850 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4335 دولار للبيع و 43366 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للبيع و 46.2 ألف جنيه للشراء

