بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

يعود المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، خلال الساعات المقبلة لاستكمال علاجه فى النادي.

جاء ذلك بعد انتهاء منتخب المغرب من مبارياته بكأس العرب المقامة حاليا فى قطر، حيث يلتقى الليلة مع نظيره الأردني فى المباراة النهائية.

وتواصل الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الاهلي مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي لمتابعة حالة بن شرقي.

وأوضح الطبيب أن بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة.

و يواصل الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويركز ييس توروب، المدير الفني للاهلي خلال التدريبات على الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة بالاضافة الى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى مباراة انبي لتجنب تكرارها .