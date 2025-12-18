قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

يمنى عبد الظاهر

يعود المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، خلال الساعات المقبلة لاستكمال علاجه فى النادي.

جاء ذلك بعد انتهاء منتخب المغرب من مبارياته بكأس العرب المقامة حاليا فى قطر، حيث يلتقى الليلة مع نظيره الأردني فى المباراة النهائية.

وتواصل الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الاهلي مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي لمتابعة حالة بن شرقي.

وأوضح الطبيب أن بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة.

و يواصل الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويركز ييس توروب، المدير الفني للاهلي خلال التدريبات على الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة بالاضافة الى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى مباراة انبي لتجنب تكرارها .

