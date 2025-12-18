الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بعد رفضها استئنافًا إسرائيليًا بشأن مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت.

عقوبات أمريكية ضد الجنائية الدولية

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى وراء ما وصفه بإجراءات ذات دوافع سياسية ضد إسرائيل، وحذر من أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على ما تعتبره إساءة استخدام لسلطة المحكمة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، متهمةً إياهما باستهداف إسرائيل من خلال المشاركة في إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح روبيو أن القاضيين، وهما جوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، قد فُرضت عليهما عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، والذي يُجيز اتخاذ تدابير عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، كان القاضيان من بين الذين صوتوا لرفض استئناف إسرائيلي قُدِّم في 15 ديسمبر، طعن في اختصاص المحكمة في القضايا التي أدت إلى إصدار مذكرات توقيف العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وقال روبيو: "شارك هذان الشخصان بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل".

دوافع سياسية ضد إسرائيل

وأضاف أن المحكمة تسعى إلى اتخاذ ما وصفه بإجراءات ذات دوافع سياسية ضد إسرائيل، وحذر من أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على ما تعتبره إساءة استخدام لسلطة المحكمة.

ولا تُعدّ الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي وتعمل بموجب نظام روما الأساسي.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول قد يمتلكها القاضيان في الولايات المتحدة، وحظر التعاملات معهما كما تمنع هذه العقوبات القاضيين وأفراد أسرهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وبإعلان روبيو، يرتفع عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم إدارة ترامب عقوبات في قضايا تتعلق بإسرائيل إلى ستة.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من نواب المدعي العام في المحكمة.