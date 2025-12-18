قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة الهوية ووعاء الحضارة الإنسانية
مصطفى كامل: المبنى الجديد لنقابة المهن الموسيقية سيحمل مجسمًا لأم كلثوم تقديرًا لها
على طريقة يوسف بلايلي.. كيف سجل المغرب الهدف الأول في مرمى الأردن
وزير الدفاع الدنماركي: جماعات مرتبطة بروسيا نفذت ضدنا هجومين إلكترونيين
محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة.. فما شروطها؟
المغرب يتقدم على الأردن بهدف نظيف في الشوط الأول بنهائي بطولة كأس العرب
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأفريقي
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت

ناصر السيد

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بعد رفضها استئنافًا إسرائيليًا بشأن مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت.

عقوبات أمريكية ضد الجنائية الدولية

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى وراء ما وصفه بإجراءات ذات دوافع سياسية ضد إسرائيل، وحذر من أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على ما تعتبره إساءة استخدام لسلطة المحكمة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، متهمةً إياهما باستهداف إسرائيل من خلال المشاركة في إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح روبيو أن القاضيين، وهما جوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، قد فُرضت عليهما عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، والذي يُجيز اتخاذ تدابير عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، كان القاضيان من بين الذين صوتوا لرفض استئناف إسرائيلي قُدِّم في 15 ديسمبر، طعن في اختصاص المحكمة في القضايا التي أدت إلى إصدار مذكرات توقيف العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. 

وقال روبيو: "شارك هذان الشخصان بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل". 

دوافع سياسية ضد إسرائيل

وأضاف أن المحكمة تسعى إلى اتخاذ ما وصفه بإجراءات ذات دوافع سياسية ضد إسرائيل، وحذر من أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على ما تعتبره إساءة استخدام لسلطة المحكمة.

ولا تُعدّ الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي وتعمل بموجب نظام روما الأساسي.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول قد يمتلكها القاضيان في الولايات المتحدة، وحظر التعاملات معهما كما تمنع هذه العقوبات القاضيين وأفراد أسرهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وبإعلان روبيو، يرتفع عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم إدارة ترامب عقوبات في قضايا تتعلق بإسرائيل إلى ستة. 

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من نواب المدعي العام في المحكمة.

الولايات المتحدة الجنائية الدولية نتنياهو وجالانت وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي

